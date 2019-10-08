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Россельхознадзор выявил 147 т мяса и полуфабрикатов, незаконно произведенных в Брянске

Их нелегально ввел в оборот один из врачей ветеринарной службы региона

ТАСС, 8 октября. Специалисты управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям выявили 147 т мяса и полуфабрикатов, незаконно произведенных в Брянске. Их нелегально ввел в торговый оборот врач ветеринарной службы региона, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Установлено незаконное введение в оборот одним из государственных ветеринарных врачей ветеринарной службы региона около 135 т охлажденного мяса говядины в четвертинах и более 12 т полуфабрикатов неподтвержденного качества и безопасности с предприятия, официально не осуществляющего производство и переработку продукции животного происхождения", - говорится в сообщении.

В документах в качестве производителя продукции указана фирма "Агрогрупп", расположенная в Брянске, она зарегистрированная в августе 2019 года. "Поступление на предприятие сырья, из которого могла быть выработана указанная продукция, системой "Меркурий" не подтверждается", - отметили в пресс-службе.

На основании нелегальных документов мясо и полуфабрикаты направили на реализацию в Москву, Московскую, Воронежскую, Курскую области и Симферополь. Управление Россельхознадзора направило информацию о нарушении в ветеринарные службы этих регионов. "Кроме того, все имеющиеся материалы также переданы в правоохранительные органы. В настоящее время по ним проводятся следственные мероприятия", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияБрянская областьСмоленская область
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