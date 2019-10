Италия зимой: какие курорты выбрать?

Кортина-д’Ампеццо (провинция Беллуно, область Венето)

Горнолыжный курорт в Доломитах. 36 подъемников и 120 км трасс, из 97 оборудованных склонов 13 черных и 32 красных. Курорт входит в горнолыжный гигант Dolomiti Superski. Общая протяженность всех трасс этого крупнейшего в мире комплекса - 1200 км. Чтобы охватить все зоны катания, - а их 12 - может одной зимы и не хватить. В Dolomiti Superski действует единый скипасс. В зависимости от времени года цена на него варьируется от 250 до 313 евро за шесть дней катания. Снег в Доломитах лежит с конца ноября до середины апреля.

Кортина-д’Ампеццо - "королева Доломитов" - единственный из итальянских городов, входящий в престижный список лучших альпийских курортов Best of the Alps. Живут здесь около 6 тыс. человек и как-то умудряются принимать в зимний сезон до 50 тыс. туристов. Этот курорт считается фешенебельным, сюда любят приезжать итальянцы на рождественские праздники. К примеру, здесь часто отдыхают венецианцы, ведь ехать им до курорта всего около 160 км.

Россиянам проще всего добираться до Кортина-д’Ампеццо из той же Венеции или Инсбрука - расстояние примерно одинаково.

В 1956 году в Кортина-д’Ампеццо прошли VII Зимние Олимпийские игры. Они должны были там состояться в 1944-м, но помешала война. Игры 1956 года стали дебютными для советской сборной, которая на них и победила. И впервые в истории Олимпийскую клятву на этих соревнованиях произносила женщина - итальянская горнолыжница Джулиана Кеналь-Минуццо.

В нынешний сезон - с 18 по 22 марта - здесь пройдет финал Кубка мира по горнолыжному спорту.

Одна из природных достопримечательностей в этом районе Альп - Чинкве Торри, "пять башен". Это небольшая горная гряда из пяти вершин, у каждой из которых есть название. Добраться из Кортина-д’Ампеццо до подъемника, который доставит вас к башням, можно на бесплатном лыжном автобусе. Расстояние от города - 12 км. Наверху находится горный приют Rifugio Scoiattoli, которым с момента открытия в 1969 году управляет семья Лоренци. Там есть ресторан, несколько комнат для ночлега (75 евро с человека) и дубовая бочка с горячей водой под открытым небом. Постояльцы принимают эту ванну, глядя на звезды и попивая просекко. А утро они начинают здесь рано. Лучшего места увидеть еnrosadira не придумаешь.

P.S. На завтрак вас ждут пирожные строго домашнего приготовления и salame al cioccolato - углеводная бомба, которая не навредит, ведь все калории вы сожжете на спусках, не правда ли?