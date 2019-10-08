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Италия зимой: какие курорты выбрать?

Горнолыжные трассы разного уровня сложности, римские термы, мишленовские рестораны и костюмированные фестивали
Описание
© Gettyimages

Пожить зимой в Италии, хотя бы несколько дней, - это значит узнать другую Италию. И возможно, вы скажете, что лучше ее и нет ничего. Ведь не все же должны быть, как Гоголь, которому эта страна была мила в любом обличье, хоть зимнем, хоть летнем: "Что за земля Италия! Никаким образом не можете вы ее представить себе. О, если бы вы взглянули только на это ослепляющее небо, все тонущее в сиянии! Все прекрасно под этим небом..."

Горы и термы. Снег на солнце искрится, и над зеркальной поверхностью купален дымкой - пар. Лениво стелется, затуманивая альпийский пейзаж. Вы, откатавшись по склонам честные семь часов, медленно погружаетесь в горячую воду. Близится вечер.

Это лишь один вариант dolce vita из множества возможных в Италии. Но такой сценарий, безусловно, занимает первую позицию в рейтинге зимнего отдыха на Апеннинском полуострове.

Зимой в Италии, под небом, тонущем в сиянии или в облаках, можно запросто разлюбить море и потерять голову от другой любви. Здесь есть Альпы и Апеннины - роскошь для такой небольшой страны. Две горные цепи и формируют рельеф полуострова. Альпы отделяют его от материка, образуя естественную границу. Апеннины тянутся вдоль всего "сапога", занимая две трети полуострова. В итоге итальянцы имеют свыше шести тысяч километров лыжных трасс, из них больше половины - горнолыжные, и около четырех с половиной тысяч подъемников.

Восточные Альпы - Доломитовые. Доломит - это минерал, который был впервые изучен французским геологом Деода де Доломьё. До 1919 года Доломиты частично входили в состав Австрии, но по Сен-Жерменскому мирному договору, заключенному по итогам Первой мировой войны, Южный Тироль (Больцано) отошел к Италии. Здесь, как и сто лет назад, многие жители говорят по-немецки и у многих курортов два названия - на двух языках.

Силуэт этих гор считается одним из самых необычных - природа создала причудливые ребристые вершины. В 2009 году горный массив был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе и за свою красоту.

Завораживают Доломиты во время рассветов и закатов. В это время горы окрашиваются в разные цвета - от розового до красного и фиолетового. Дело в химических соединениях доломита, способного таким удивительным образом отражать солнечные лучи. У феномена есть название - enrosadira, что в переводе с ладинского - языка коренных жителей Доломитов - означает "розовеющий".

Как и положено всему сказочно красивому, явлению enrosadira есть и ненаучное объяснение, в котором присутствуют король, прекрасная дева и розы. Король украл деву, а когда ее пришли вызволять из плена, наколдовал и спрятал от людских глаз свой прекрасный розовый сад, заявив, что не видать его никому - ни днем, ни ночью. А про сумерки забыл. Вот и результат.

В Италии регулярно проходят кубки и чемпионаты мира по горным лыжам и сноуборду, в 2026 году в Милане и в Кортина-д’Ампеццо состоятся Зимние Олимпийские игры.

Здесь практически везде, где имеются снег и удобные склоны, есть и курорт. В стране созданы все условия для тех, кто считает, что счастье не за горами - оно в горах.

Описание
© Gettyimages

Кортина-д’Ампеццо (провинция Беллуно, область Венето)

Горнолыжный курорт в Доломитах. 36 подъемников и 120 км трасс, из 97 оборудованных склонов 13 черных и 32 красных. Курорт входит в горнолыжный гигант Dolomiti Superski. Общая протяженность всех трасс этого крупнейшего в мире комплекса - 1200 км. Чтобы охватить все зоны катания, - а их 12 - может одной зимы и не хватить. В Dolomiti Superski действует единый скипасс. В зависимости от времени года цена на него варьируется от 250 до 313 евро за шесть дней катания. Снег в Доломитах лежит с конца ноября до середины апреля.

Кортина-д’Ампеццо - "королева Доломитов" - единственный из итальянских городов, входящий в престижный список лучших альпийских курортов Best of the Alps. Живут здесь около 6 тыс. человек и как-то умудряются принимать в зимний сезон до 50 тыс. туристов. Этот курорт считается фешенебельным, сюда любят приезжать итальянцы на рождественские праздники. К примеру, здесь часто отдыхают венецианцы, ведь ехать им до курорта всего около 160 км.

Россиянам проще всего добираться до Кортина-д’Ампеццо из той же Венеции или Инсбрука - расстояние примерно одинаково.

В 1956 году в Кортина-д’Ампеццо прошли VII Зимние Олимпийские игры. Они должны были там состояться в 1944-м, но помешала война. Игры 1956 года стали дебютными для советской сборной, которая на них и победила. И впервые в истории Олимпийскую клятву на этих соревнованиях произносила женщина - итальянская горнолыжница Джулиана Кеналь-Минуццо.

В нынешний сезон - с 18 по 22 марта - здесь пройдет финал Кубка мира по горнолыжному спорту.

Одна из природных достопримечательностей в этом районе Альп - Чинкве Торри, "пять башен". Это небольшая горная гряда из пяти вершин, у каждой из которых есть название. Добраться из Кортина-д’Ампеццо до подъемника, который доставит вас к башням, можно на бесплатном лыжном автобусе. Расстояние от города - 12 км. Наверху находится горный приют Rifugio Scoiattoli, которым с момента открытия в 1969 году управляет семья Лоренци. Там есть ресторан, несколько комнат для ночлега (75 евро с человека) и дубовая бочка с горячей водой под открытым небом. Постояльцы принимают эту ванну, глядя на звезды и попивая просекко. А утро они начинают здесь рано. Лучшего места увидеть еnrosadira не придумаешь.

P.S. На завтрак вас ждут пирожные строго домашнего приготовления и salame al cioccolato - углеводная бомба, которая не навредит, ведь все калории вы сожжете на спусках, не правда ли?

Описание
© Gettyimages

Бормио (провинция Ливиньо, область Ломбардия)

Еще один курорт с солидной биографией и жестким характером. В 1985 году принял Чемпионат мира по горнолыжному спорту, потом спортивная карьера пошла в гору. Общая протяженность трасс - всего лишь около 50 км, но большая часть спусков по-настоящему сложна. За это курорт и пользуется уважением. 15 подъемников, 18 склонов. В высокий сезон - на новогодние праздники и с 1 февраля по 20 марта - скипасс стоит 226 евро. Ближайшие к курорту аэропорты, куда можно долететь по приемлемым ценам - Милан (190 км) и Инсбрук (140 км).

Бормио знаменит еще и своими термами. Их питают девять источников: Плиниана, Сан-Мартино, Арчидукесса, Кассиодора, Дзампилло-деи-Бамбини, Остроготи, Нибелунджи, Сан-Карло и Чинглачча.

Недалеко от деревни, в 20 минутах ходьбы, действуют так называемые "Старые бани" - Bagni Vecchi. Это одна из терм, существующих благодаря горячим источникам. Бани действительно очень старые - появились еще две тысячи лет назад, при римлянах. Если вы живете в местном отеле при спа-комплексе, то вход для вас бесплатный (но номера здесь очень дороги, при этом заказывать их надо заранее), если же нет, термы на день обойдутся вам в 48 евро, а в выходные дороже.

Описание
© Gettyimages

Альта Бадиа (провинция Больцано, область Трентино-Альто-Адидже)

В Альта Бадиа можно добраться из Инсбрука (130 км) и Тревизо (180 км). В этот горнолыжный район входят шесть деревень. И это очень маленький район - всего 15 квадратных километров. Но в компактной долине есть доступ к трассам Dolomiti Superski, а также к "домашним" 130 км с 54 подъемниками. Курорт для начинающих: 69 голубых трасс, 28 красных, 3 черных. Тем не менее, он все равно представляет особый интерес для профессионалов: дело в том, что тут гастрономический рай.

На курорте десятки ресторанов. И три из них - под руководством шеф-поваров, удостоенных звезд Мишлен. Главная знаменитость - Норберт Нидеркофлер, у него три звезды Мишлен. Последнюю он получил за свой ресторан в отеле Rosa Alpina, в деревушке Сант Кассиан. Еще один звездный шеф-повар - это Маттео Метуллио с двумя звездами и рестораном La Siriola все в той же Сант Кассиан. И еще один - Никола Лаера - с одной звездой Мишлен и рестораном La Stüa de Michil в Корвара. Одним словом, сплошное искушение, которое позволит вам забыть обо всем на свете, в том числе об отсутствии в долине спа с термальными источниками. Вам придется довольствоваться бассейнами с обычной водой с гор.

P.S. И готовьтесь услышать немецкую речь!

Описание
© Gettyimages

Валь-ди-Фасса (провинция Тренто, область Трентино-Альто-Адидже)

Как говорят менеджеры курорта, главное качество долины Валь-ди-Фасса - разнообразие: 7 зон катания, 210 км трасс, 81 подъемник, опять же Dolomiti Superski и прямой доступ на Селларонда - знаменитую "кругосветку" итальянских Альп. Добраться ближе всего из Инсбрука - 140 км - и Вероны - 200 км.

Валь-ди-Фасса - это несколько альпийских курортов - от таких относительно крупных, как Канацеи (около 2000 жителей) - до крошечных типа Пенья на границе долины (315 жителей). Самые популярные места в Валь-ди-Фасса – Канацеи и Кампителло. Здесь всегда снег, даже если погода против: около полутысячи лыжных пушек гарантируют катание. На курорте около трети синих трасс, чуть большее половины - красные, остальные - для самых отчаянных.

Отсюда, из Валь-ди-Фасса, легче всего выйти на Селларонда - круговой маршрут длиной около 40 км, который проходит через четыре долины – Валь-Гардена, Альта Бадиа, Валь-ди-Фасса и Арабба. Эта трасса считается одной из самых живописных в Италии: перед вами все время сменяются один за другим альпийские виды. Тем горнолыжникам и сноубордистам, кто не претендует на олимпийские рекорды, на эту дистанцию надо закладывать часов пять, с учетом остановок в кафе, которых на трассе немало. Если же, начав путь, вы решите вернуться, сделать это будет просто - на Селларонда вы можете двигаться в обе стороны - по оранжевому (по часовой стрелке) или зеленому (против часовой) маршрутам.

27 марта на Селларонда будет особенным днем. Вернее, особенной ночью. Здесь пройдет традиционный ночной марафон - классические 42 км и сотни участников на беговых лыжах. Зрелище, отдаляющее вас от реальности: пестрая толпа с налобными фонариками, устремляющаяся в ночь. Старт в шесть вечера. Максимум на прохождение маршрута - 6 часов 20 минут. В прошлом году лучший результат среди мужчин был рекордным - 2 часа 56 минут и 59 секунд, среди женщин он составил 3 часа 32 минуты и 37 секунд. Тоже неплохо.

C 17 января до 25 февраля в деревнях Валь-ди-Фасса вы будете встречать ряженых в деревянных масках, исполняющих странные танцы. Так здесь проходит ретороманский, ладинский фестиваль. Ладины - их на северо-востоке Италии около 35 тысяч - бережно хранят традиции и празднуют все, что им завещали предки. Маски - faceres - изображают все состояния души человека и все его пороки. К этому долгому празднику ладины подходят обстоятельно, костюмы и реквизит готовят тщательно. На улицы выходят целыми семьями. Такое аprès ski - мечта туристов.

Отдохнуть в долине Валь-ди-Фасса от лыж, сноубордов, склонов и карнавалов всегда можно, укрывшись в спа. В поселке Поцца-ди-Фасса находится комплекс, который использует все достоинства единственного в провинции Тренто серного источника Аллох. Он известен с античных времен и до сих пор лечит - от артрита, ревматизма и проблем с пищеварением.

Описание
© Gettyimages

Курмайёр (провинция и область Валле-д’Аоста)

Здесь самые высокие горы Европы, здесь находится знаменитая вершина Монблан - Монте Бьянко - и ее 4810 метров Италия делит с Францией. Этот небольшой курорт расположен у подножья знаменитой горы и совсем рядом с Монбланским тоннелем, который соединяет Курмайёр с французским Шамони-Мон-Блан. До Женевы - рукой подать, меньше 100 км. И поэтому добираться сюда можно и из Швейцарии. А кататься - по единому скипассу, действующему и в Италии, и во Франции. В высокий сезон такой скипасс на 6 дней стоит 280 евро. Протяженность трасс с итальянской стороны - 100 км, из них синих – 26 км, красных - 57 км и черных – 17 км.

Этот курорт дорогой и стильный. Здесь есть и трассы для тех, кто предпочитает держать себя в руках, и раздолье для фрирайдеров. Первые гиды на курорте появились еще в середине позапрошлого века, чтобы сопровождать знать, полюбившую курорт. Спустя десятилетия служба гидов так же востребована: c помощью профессионалов, которые знают местность во всех деталях - таких специалистов сейчас в ассоциации гидов 42, - на курорте можно пройти очень сложные трассы, и вы точно будете первым (конечно, после гида).

Курмайёру суждено было стать модным курортом. Большая гора и горячие минеральные источники - то сочетание, которое дает стабильный спрос. С 19 века недалеко от Курмайёра действует курорт Пре-Сен-Дидье. Сейчас провести там день строит около 50 евро. Это дорогой курорт. Если что, в 164 км - аэропорт Милана.

Описание
© Gettyimages

Альто Сангро - Роккаразо (провинция Аквила, область Абруццо)

Апеннины. Здесь, в сердце Италии, в двух с половиной часах езды от Рима, тоже есть горнолыжные курорты. Они не столь популярны, как альпийские, но и эти горы вполне могут захватить вас в плен. Самый крупный курорт Апеннин - Альто Сангро, или Роккаразо. Здесь 110 км трасс. Половина - для тех, кто встал на лыжи или сноуборд недавно. И это особое удовольствие - учиться катанию не на учебных склонах, а на настоящих, и при этом почти не бояться. Около 40 км трасс на этом курорте - для подготовленных туристов и почти 20 км - для тех, кто уверен в себе на сто процентов. Скипасс на шесть дней стоит от 211 до 229 евро - в зависимости от дней катания. В праздники цена, конечно же, растет.

Здесь, в Абруццо, немало спа-комплексов с термальными источниками. В одном из них - Караманико-Терме - вам непременно с гордостью укажут на год основания - 1576. К этому факту можно отнестись с почтением, но помните: вы совсем рядом с Вечным городом, для которого годы - ничто. И напоследок еще из Гоголя: "Кто был в Италии, тот скажи „прости“ другим землям. Кто был на небе, тот не захочет на землю".

Описание
© Пресс-служба Представительства Национального Агентства Италии по туризму - ENIT

Материал подготовлен при поддержке Представительства Национального Агентства Италии по туризму - ENIT 

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