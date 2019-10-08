Песков не стал комментировать данные об исках МВД о взыскании с оппозиционеров 18 млн руб.

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в МВД России вопросы об исках Главного управления ведомства по Москве к оппозиционерам с требованиями о взыскании с них 18 млн рублей. Информацию об этих исках опубликовала газета "Коммерсантъ". По данным издания, правоохранительные органы требуют такого возмещения за привлечение полицейских и техники для обеспечения общественного порядка на несогласованных акциях протеста 27 июля и 3 августа в столице.

"Мы эту тему не относим к нашей компетенции, поэтому рекомендуем обратиться именно в МВД", - сказал он, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают намерения ведомства получить от оппозиционеров деньги за исполнение своей работы.

Один из журналистов спросил, не возникает ли у самого Пескова как пресс-секретаря российского президента мысли подать иск к оппозиционерам из-за необходимости комментировать акции протеста в Москве, "то есть выполнять лишнюю работу". "Нет, моя работа - отвечать на вопросы, которые касаются президента России, наша с вами задача - освещать работу, деятельность президента, что мы и делаем. Когда что-то не касается (работы президента), я отсылаю вас в другие ведомства", - ответил он.

Пресс-секретарь главы государства не стал комментировать и отказ Следственного комитета РФ провести проверку действий полицейских, которые ранее задержали журналиста Илью Азара в подъезде дома, из-за чего ему пришлось оставить малолетнего ребенка в незапертой квартире. Об этом отказе Азар сообщил на своей странице в Facebook. "Не могу, затрудняюсь ответить, я не знаю, на основании чего было отказано, рассматривался этот вопрос или нет. Мне еще нужно будет с этим разобраться", - сказал Песков, не исключив, что даст комментарий, если ему "будет что сообщить".