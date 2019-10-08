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Организаторы ждут 1,5 тыс. заявок на участие в форуме "Исторический максимум" в Петербурге

Форум проводится на средства Фонда президентских грантов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Молодежный форум "Исторический максимум" пройдет в Петербурге 1-3 декабря этого года, организаторы ожидают, что заявки на участие в нем подадут 1,5 тыс. молодых людей. Об этом сообщила руководитель проекта "Исторический максимум" Валентина Чикина, выступая на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Петербурге.

"Планируем получить 1,5 тыс. заявок на участие со всего Северо-Западного федерального округа и выбрать 90 лучших ребят", - сказала она.

Кандидатам на участие потребуется пройти онлайн-тестирование по истории, которое начнется 13 октября. В рамках самого форума отобранные участники будут обучаться истории в форме квестов, викторин и других игровых форм. Также они посетят ряд музеев Петербурга и смогут послушать лекции известных историков.

Чикина добавила, что форум проводится на средства Фонда президентских грантов.

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