МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского форума национального единства. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"В нашей стране на протяжении столетий в мире и согласии живут представители разных народов. Отношения добрососедства и взаимоуважения, исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия - наша гордость и общее достояние, которое мы должны беречь и передать будущим поколениям", - говорится в послании президента.

Также президент отметил, что проведение форума в Ханты-Мансийске очень символично, поскольку ХМАО считается одним из ведущих центров российского ТЭК, куда для освоения перспективных месторождений нефти и газа приезжали тысячи людей. "И сегодня древняя Югра - это гостеприимный, поистине родной дом для представителей 124 национальностей", - добавил он.

Путин выразил уверенность в том, что форум пройдет успешно, а также что его решения будут востребованы в реализации государственной национальной политики.

Всероссийский форум национального единства проходит в Ханты-Мансийске с 8 по 10 октября. По информации властей Югры, в форуме принимают участие более 600 человек из большинства регионов России и ближнего зарубежья - представители власти, некоммерческих организаций, учреждений культуры и искусства, спорта, образования и молодежной политики.