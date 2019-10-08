Кириенко сообщил о фейковых ответах в интернете к отборочным тестам "Лидеров России"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Фальшивые ответы к тестовым заданиям заочного этапа управленческого конкурса "Лидеры России" начали выкладывать мошенники в интернете. Об этом во вторник на пресс-конференции рассказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"В интернете появилась уже куча жуликов, которые говорят: заплатите деньги, мы вам поможем подготовиться к "Лидерам России", - рассказал Кириенко. Он добавил, что если под подготовкой они понимают продажу правильных ответов, то "это абсолютная ложь", так как в интернете их нет.

В свою очередь председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко отметил, что в интернете могут продаваться фотографии с экранов компьютеров с ответами прошедших сезонов. "Это [как] продажа [ответов к] ЕГЭ прошлого года", - сказал он, добавив, что "все тестовые задания прошедших сезонов "Лидеров России" полностью переработаны".

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека.

Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. В финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

4 октября начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России", онлайн-регистрация на который продлится до 27 октября включительно.