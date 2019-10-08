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В Петербурге разработали проект бетонной стены вокруг полигона "Красный Бор"

Она позволит перекрыть пути возможного выхода загрязняющих веществ во внешнюю среду в случае аварийных ситуаций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. "Водоканал Санкт-Петербурга" разработал проект по созданию противофильтрационной завесы в грунте по периметру крупнейшего в России полигона промышленных химических отходов "Красный Бор" под Петербургом. Завеса представляет собой армированную бетонную стену и призвана защитить от возможного выхода загрязняющих веществ за пределы полигона, сообщила во вторник пресс-служба городского комитета по природопользованию.

"ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" проведены проектно-изыскательские работы по созданию противофильтрационной завесы в грунте по периметру полигона "Красный Бор" (3,5 км) глубиной порядка 8-10 м (с заглублением в естественные кембрийские глины), которая позволит перекрыть пути возможного выхода загрязняющих веществ за пределы полигона в случае возникновения нештатных (аварийных) ситуаций <…> Данная завеса представляет собой армированную бетонную стену по периметру объекта с "заходом" в слой кембрийской глины для обеспечения герметизации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что материалы планируется передать ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО" (входит в "Росатом").

В июле глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин поручил ускорить процесс передачи полигона "Красный Бор" в Ленинградской области в федеральную собственность в рамках выполнения федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология", требующего ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде.

Полигон "Красный Бор" занимает территорию около 70 га в Ленинградской области в 30 км от центра Петербурга, включен в список горячих точек Хельсинкской комиссии по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ). За несколько десятков лет работы он накопил более 2 млн тонн промышленных химических отходов I-IV классов опасности, которые привозили из разных регионов. В 2014 году прием отходов прекратился, но вопрос рекультивации полигона и ликвидации экологических рисков до сих пор не решен. По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, полигон может быть рекультивирован в течение шести-семи лет, то есть до 2026-2027 годов.

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