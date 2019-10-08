Госдума одобрила в I чтении законопроект об упорядочивании сбора благотворительной помощи

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, упорядочивающий сбор помощи благотворительными организациями.

Документом предлагается дополнить закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" понятием "ящик для сбора пожертвований", а также определить порядок размещения таких емкостей в стационарном и переносном вариантах. Право на их использование предлагается закрепить только за благотворительными организациями.

"Отсутствие регулирования системы сбора денежных средств таким образом создает ситуацию, которая противоречит основному критерию, которому должна отвечать благотворительная деятельность, - прозрачности. Из-за отсутствия доверия граждан к системе сбора средств через благотворительные ящики благотворительные организации не получают значительную часть соответствующих доходов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно инициативе, в процедуре извлечения пожертвований должно принимать участие лицо, независимое от организации, использующей ящик для сбора благотворительной помощи. Порядок такого извлечения должен устанавливаться правительством РФ.

Ранее при рассмотрении законопроекта на уровне профильного комитета его председатель Сергей Гаврилов указывал на необходимость доработки отдельных положений документа. Речь шла об определении порядка использования ящиков для сбора помощи во время публичных мероприятий и контроле за такой деятельностью.