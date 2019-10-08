Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Хайнане растет число жителей в возрасте старше 60 лет

Самому старому жителю острова исполнилось 119 лет

ХАЙКОУ /Китай/, 8 октября. /ТАСС/. Численность населения южной китайской провинции Хайнань в возрасте старше 60 лет в этом году увеличилась на 58 тыс. человек, до 1,41 млн жителей. Этот показатель, сообщили в провинциальном комитете по вопросам здравоохранения, составляет порядка 15,2% от общей численности населения острова.

Спецпроект на тему
Маленькая провинция Китая, которую ожидает большое будущее Специальный проект правительства провинции Хайнань и ТАСС

В настоящее время на Хайнане, как и во многих других регионах Китая, наблюдается процесс старения населения. За последний год число жителей в возрасте старше 65 лет увеличилось на 45,4 тыс. человек, а тех, кому за 80 - на 20,3 тыс. человек, указывается в докладе ведомства.

Численность населения этой островной китайской провинции по состоянию на 2018 год составляла 9,28 млн человек, что на 140 тыс. жителей больше, чем годом ранее. На Хайнане в настоящее время проживают порядка 2200 долгожителей, а число жителей в возрасте старше 100 лет составляет 2093 человека.

Согласно официальным данным, на 10 тыс. постоянных жителей Хайнаня приходится примерно 20 столетних граждан - это почти втрое больше, чем в среднем по планете. В честь долгожителей местные власти регулярно проводят праздник в культурно-туристической зоне Наньшань города Санья, которая уже давно известна в КНР как район, где люди живут до самого преклонного возраста. Самому старому жителю Хайнаня исполнилось 119 лет.

Средняя продолжительность жизни в Китае в настоящее время составляет 77 лет. На Хайнане этот показатель к 2030 году должен достичь 80 лет.

Теги
КитайХайнань
Реклама на ТАСС
Ситуация вокруг "Седьмой студии"
Что нужно знать о деле "Седьмой студии"?
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС