На Хайнане растет число жителей в возрасте старше 60 лет

ХАЙКОУ /Китай/, 8 октября. /ТАСС/. Численность населения южной китайской провинции Хайнань в возрасте старше 60 лет в этом году увеличилась на 58 тыс. человек, до 1,41 млн жителей. Этот показатель, сообщили в провинциальном комитете по вопросам здравоохранения, составляет порядка 15,2% от общей численности населения острова.

В настоящее время на Хайнане, как и во многих других регионах Китая, наблюдается процесс старения населения. За последний год число жителей в возрасте старше 65 лет увеличилось на 45,4 тыс. человек, а тех, кому за 80 - на 20,3 тыс. человек, указывается в докладе ведомства.

Численность населения этой островной китайской провинции по состоянию на 2018 год составляла 9,28 млн человек, что на 140 тыс. жителей больше, чем годом ранее. На Хайнане в настоящее время проживают порядка 2200 долгожителей, а число жителей в возрасте старше 100 лет составляет 2093 человека.

Согласно официальным данным, на 10 тыс. постоянных жителей Хайнаня приходится примерно 20 столетних граждан - это почти втрое больше, чем в среднем по планете. В честь долгожителей местные власти регулярно проводят праздник в культурно-туристической зоне Наньшань города Санья, которая уже давно известна в КНР как район, где люди живут до самого преклонного возраста. Самому старому жителю Хайнаня исполнилось 119 лет.

Средняя продолжительность жизни в Китае в настоящее время составляет 77 лет. На Хайнане этот показатель к 2030 году должен достичь 80 лет.