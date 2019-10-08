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Во Франции открылся центр, призванный защитить шедевры Лувра от наводнений

До 2024 года он разместит около 250 тыс. произведений искусства, сообщили в музее

ПАРИЖ, 8 октября. /ТАСС/. Центр сохранения произведений искусства Лувра, который в случае наводнения в Париже разместит у себя музейные экспонаты, официально открылся в городе Льевен на севере Франции. Об этом во вторник сообщила пресс-служба музея.

Центр, как указывается на сайте Лувра, создан британской архитектурной компанией Rogers Stirk Harbour + Partners. "До 2024 года он разместит около 250 тыс. произведений искусства и станет одним из самых важных центров исследований Европы", - отмечается в сообщении.

Представители Лувра напоминают, что "музейные пространства и резервы находятся в зоне риска подтопления". "С 2002 года префектура полиции Парижа регулярно оповещает руководство музея о возможных рисках. Поэтому для Лувра была важно найти долгосрочное решение этой проблемы для обеспечения сохранности музейной коллекции", - подчеркивается в сообщении. Кроме того, как указывается на сайте, "некоторые из резервов Лувра не соответствовали требованиям по сохранению экспонатов", поэтому центр "позволит улучшить условия сохранения некоторых произведений искусства".

Лувр, расположенный в бывшем королевском дворце на правом берегу Сены, является одним из самых посещаемых музеев в мире. Согласно официальным данным, по итогам прошлого года он принял больше десяти миллионов человек, что на 25% больше показателя 2017 года. Музейная коллекция является одной из самых богатых и ценных в мире.

По рекомендации властей Франции с 2002 года в музее регулярно проводятся учения на случай наводнения и прорабатываются планы эвакуации предметов искусства, поскольку его здание и подземные хранилища расположены в непосредственной близости от русла Сены.

Последний раз из-за наводнения в Париже в 2018 году администрация Лувра вынуждена была закрыть для посещения несколько залов музея.

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Франция
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