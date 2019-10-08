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В Таиланде кафе с доступом к Wi-Fi обязали собирать данные о трафике посетителей

Эта информация необходима в случае использования интернета в преступных целях, пояснили власти страны

БАНГКОК, 8 октября. /ТАСС/. Администрации кафе и ресторанов, предоставляющих доступ к Wi-Fi, должны собирать и хранить до 90 дней данные об интернет-трафике их посетителей. Об этом во вторник сообщил журналистам министр цифровых технологий в экономике и обществе Буддхипонгсэ Пуннаканта.

По его словам, эта информация необходима в случае использования интернета в преступных целях. "Магазины и кафе, предлагающие услуги Wi-Fi, должны собирать информацию об интернет-трафике в течение 90 дней, чтобы власти могли запросить данные в соответствии со статьей 26 закона о компьютерных преступлениях", - приводит его слова газета Khao Sod.

Как пишет издание, чиновник имел в виду раздел недавно пересмотренного закона о компьютерных преступлениях, обязывающего провайдеров хранить до трех месяцев данные об использовании интернета своими клиентами. Министр подчеркнул, что те, кто не соблюдает правила, будут наказаны в соответствии с законом.

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Таиланд
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