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Северный Кавказ

Более 1200 малоимущих семей Ингушетии получат цифровые телевизионные приемники

Республика перейдет на цифровое вещание 14 октября

МАГАС, 8 октября. /ТАСС/. Власти Ингушетии приобретут цифровые телевизионные приемники для 1245 малообеспеченных семей, сообщил во вторник ТАСС главный специалист отдела развития связи и массовых коммуникаций министерства транспорта, связи и энергетики республики Ибрагим Илиев.

"Мы во всех муниципалитетах республики запросили списки тех, кто не в состоянии самостоятельно приобрести себе цифровые телевизионные приемники. Нам их прислали, и по ним было составлено число тех, кому будет приобретен приемник. Нами была запланирована покупка 1245 приемников, уже обеспечили приемниками более 1145 малообеспеченных семей и еще более 100 закупим", - сказал Илиев.

По его словам, на покупку всех приемников правительством региона уже выделены средства министерству в полном объеме.

"Но нам еще звонят на горячую линию, люди не только задают вопросы по подключению и настройке оборудования, но и подают заявки на приобретение для них приемника, как для малоимущих. Они оставляют свои данные, мы проводим проверку. Если они действительно входят в категорию малоимущих, им тоже будут приобретены приставки. При установке мы тоже оказываем помощь - этим занимаются и волонтеры, и сотрудники нашего отдела", - добавил собеседник агентства.

В начале октября в правительстве региона прошло совещание, на котором чиновники доложили, что во всех населенных пунктах республики завершены подготовительные работы к переходу на цифровое телевещание.

Ингушетия перейдет на цифровое вещание 14 октября. Согласно плану-графику Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, республика вошла в четвертую волну отключения аналогового телевидения, которая станет финалом по переходу России на цифровое телевещание.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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