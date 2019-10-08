Курсы по изучению ижемского диалекта коми языка начались в Ненецком АО

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Бесплатные шестимесячные курсы по изучению ижемского диалекта коми языка начались в нескольких населенных пунктах Ненецкого автономного округа, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона. Социальный проект "Чужан сёрни" ("Родная речь") рассчитан на обучение людей любых возрастов, в том числе с нуля.

"Проект запущен на средства окружного гранта, выделенного департаментом внутренней политики НАО по итогам конкурса проектов социально ориентированных НКО в сфере межнациональных отношений, и реализовывается в НАО в рамках Международного года языков коренных народов, объявленного ООН", - говорится в сообщении.

В Ненецком АО, по данным переписи населения 2010 года, проживают 3,6 тыс. представителей коми, в основном в поселках Харута, Несь, Каратайка, Хорей-Вер, отдельно коми-ижемцы не выделяются.

"Но можно сказать, что в Ненецком округе проживают в основном ижемцы, то есть выходцы с территории Ижемского района Республики Коми, а название происходит от реки Ижма. Выходцы из Ижемского района расселились не только в НАО, но и в Ханты-Мансийском округе, на Ямале, на Кольском полуострове", - сказала ТАСС председатель районной общественной организации "Изьватас" ("Выходцы села Ижма") Ольга Коцюбанская.

По ее словам, ижемский диалект существенно отличается от литературного языка коми. Подобные курсы проводятся в НАО впервые.

"Идея возникла давно, мы проводим мероприятия, связанные с культурой коми-ижемцев, и поняли, что люди перестают говорить на родном языке. <...> У нас, например, пришли молодые люди, которые вообще языка не знают, рассказывают: "бабушка говорила, а я и мои дети язык уже не знаем", - отметила Коцюбанская.

Другие языки НАО

В 2019 году под эгидой Международного года языков коренных народов в Ненецком округе реализованы еще два проекта. По программе "В мире русской культуры" проводились мероприятия, направленные на приобщение детей к русской национальной культуре и на формирование интереса к русскому языку.

Второй проект Дагестанского землячества НАО был посвящен культуре аварцев. "Знакомили молодежь с культурой, языком и национальной кухней аварцев. Всего было охвачено порядка 120 учащихся, в том числе профтехучилищ", - сказали ТАСС в пресс-службе администрации региона.

В округе, по данным землячества, проживает 15 аварцев. Всего в регионе живут представители более 70 национальностей.

На реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих организация в сфере межнациональных отношений в 2019 году из регионального бюджета было выделено порядка 630 тыс. рублей.