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В подвале жилого дома в Риме нашли двухметрового удава

Полиция начала расследование

РИМ, 8 октября. /ТАСС/. Двухметровый удав был извлечен из подвала жилого дома на окраине Рима. Как сообщает во вторник информационный портал Rai News 24, на сигнал о присутствии змеи отозвались полицейские из специального департамента по охране окружающей среды.

Удава отправили в специализированную ветеринарную клинику. Полиция начала расследование того, как животное, входящее в список запрещенных к продаже как вид под угрозой исчезновения, оказалось в подвале.

С течением времени в фауне итальянской столицы появились нетипичные виды, что стало результатом проходящей моды на "домашних питомцев". Так, в Тибре поселились некогда заводимые в домах карликовые черепашки, которые образовали целую колонию. До опасного числа размножились на свободе тропические попугаи, ранее завезенные в Италию и освоившиеся в городских условиях.

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