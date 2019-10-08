ВОЗ призвала включить офтальмологическую помощь в базовые услуги здравоохранения

ЖЕНЕВА, 8 октября. /ТАСС/. Не менее 2,2 млрд людей в мире имеют нарушения зрения или слепы, и по меньшей мере 1 млрд страдает от глазных болезней, которые можно было предотвратить. Эти данные приведены в опубликованном во вторник в Женеве докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), призвавшей государства включить офтальмологическую помощь в базовые услуги здравоохранения.

Как заявил в связи с публикацией доклада генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, "слишком часто глазные болезни остаются без лечения". "Люди, нуждающиеся в офтальмологической помощи, должны иметь возможность получать качественные услуги, не испытывая при этом финансовых трудностей", - сказал он. Включение такой помощи в "национальные планы и пакеты базового медицинского обслуживания является важным элементом в работе любой страны по достижению всеобщего охвата услугами здравоохранения", уверен глава ВОЗ.

Гебрейесус напомнил, что 65 млн человек страдают нарушениями зрения, хотя его можно было бы вернуть за один день при помощи операции по лечению катаракты. Кроме того, по его словам, более 800 млн человек не могут вести полноценную жизнь, потому что у них нет денег на приобретение очков. "Эта ситуация недопустима", - подчеркнул он.

ВОЗ обратила внимание на тот факт, что бремя глазных болезней зачастую гораздо выше в сельских районах, а также среди малоимущих и пожилых людей, инвалидов, женщин и этнических меньшинств. В странах Африки южнее Сахары с низким уровнем дохода на душу населения распространенность слепоты в восемь раз выше, чем во всех странах с высоким уровнем дохода. Для оказания помощи 1 млрд человек, страдающих от нарушений зрения, требуется $14 млрд, подсчитали в ВОЗ.