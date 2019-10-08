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Северный Кавказ

Актеры ТЮЗ Ингушетии покажут на гастролях в Кирове сказку ингушского классика

Гастроли в Кирове пройдут с 17 по 19 октября

МАГАС, 8 октября. /ТАСС/. Актеры театра юного зрителя (ТЮЗ) Ингушетии в рамках программы "Большие гастроли для детей и молодежи" отправятся с ответными гастролями в Киров, где покажут три спектакля, в том числе сказку ингушского классика Саида Чахкиева. Об этом ТАСС сообщил во вторник директор театра Муса Хадзиев.

"В сентябре к нам с гастролями приезжал Кировский театр кукол им. Афанасьева, теперь мы собираемся с ответными гастролями в Киров. Детям представим три спектакля: "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", "Чуче" и "Волшебная шапка", которая будет поставлена нами по мотивам произведения нашего классика Саида Чахкиева. Спектакли выбраны нами для детей разных возрастов, это и классика, и русская народная сказка, и ингушская национальная", - сказал Хадзиев.

По его словам, все спектакли, которые везет с собой театр, красочные и масштабные. Гастроли ТЮЗ пройдут при поддержке Федерального центра гастрольной деятельности Минкультуры России в рамках программы "Большие гастроли для детей и молодежи".

"Волшебная шапка" - добрая и поучительная сказка с национальным колоритом - мы обязательно в гастроли берем одну национальную ингушскую сказку, чтобы знакомить детей регионов страны с нашей культурой, обычаями. В гастроли, которые пройдут в Кирове с 17 по 19 октября отправятся 20 работников нашего ТЮЗ", - добавил директор театра.

Программа "Большие гастроли" реализуется Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ с 2014 года и является крупнейшим театральным проектом России.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФОКировская область
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