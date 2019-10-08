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Минздрав: получившим гражданство РФ зарубежным врачам надо будет подтвердить квалификацию

Необходимо обратить особое внимание на процедуру допуска к осуществлению медицинской деятельности специалистов, приезжающих в РФ, отметили в ведомстве

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Подтверждение образования и квалификации, полученных в иностранном государстве, является обязательным в России для осуществления медицинской деятельности в РФ. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава РФ.

Ранее Минтруд России на федеральном портале проектов нормативных правовых актов зарегистрировал проект приказа, согласно которому предлагается расширить перечень специалистов, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. В частности, речь идет о специалистах в области здравоохранения: педиатрах, психиатрах, психиатрах-наркологах, терапевтах, хирургах, медсестрах, медицинских лабораторных техниках, провизорах, рентгенлаборантах, фармацевтах и других.

"Необходимо обратить особое внимание на процедуру допуска к осуществлению медицинской деятельности специалистов, приезжающих в Российскую Федерацию. Так, в соответствии с федеральным законом <...> "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предусмотрено, что лица, получившие медицинское и фармацевтическое образование в иностранных государствах, допускаются к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности после признания в РФ образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, в установленном порядке", - говорится в ответе Минздрава на запрос ТАСС.

Кроме того, в соответствии с законом "Об образовании в Российской Федерации" образование или квалификация, полученные в иностранном государстве, признаются в случае, если они эквивалентны тем, что есть в России. "Сертификат специалиста, дающий право на занятие медицинской и фармацевтической деятельностью по специальности на территории Российской Федерации, выдается Росздравнадзором. Представляется, что проект приказа Минтруда России в большей степени способствует привлечению в Россию медицинских работников из числа бывших соотечественников, имеющих соответствующую квалификацию", - добавили в пресс-службе. При этом в Минздраве отметили, что планы по заполнению иностранными гражданами недостающих вакансий в министерстве не обсуждались.

Нехватка кадров

Согласно расчетам органов исполнительной власти субъектов РФ, на данный момент в поликлиниках не хватает почти 25,3 тыс. врачей и 130,1 тыс. средних медицинских работников. Потребность в медицинских кадрах определяется каждым субъектом РФ самостоятельно и утверждается приказами органов государственной власти в сфере охраны здоровья субъектов.

"Ситуация с дефицитом по отдельным специальностям различна. Так, например, дефицит врачей-офтальмологов общий составляет 240 человек при дефиците в поликлиниках 521 человека и профиците в стационарах 279 специалистов. Аналогичная ситуация и с травматологами-ортопедами: в поликлинике дефицит составляет более 600 специалистов при профиците в стационарах. Психиатров не хватает и в поликлиниках, и в стационарах, общий дефицит составляет 1059 человек. При этом кадровая ситуация может диаметрально отличаться в отдельных регионах", - пояснили в Минздраве.

В пресс-службе также отметили, что проблема с кадрами в здравоохранении связана не столько с дефицитом кадров, но и с диспропорцией их распределения.

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