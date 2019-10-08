Реалити-шоу в Дагестане знакомит блогеров со всей России с традициями республики

МАХАЧКАЛА, 8 октября. /ТАСС/. Съемки реалити-шоу "Открой Кавказ" проходят в Республике Дагестан, блогеров со всей России знакомят с местными традициями и культурой. Об этом во вторник сообщается на сайте администрации Дербента.

"В Дербенте проходят съемки этно-туристического реалити-шоу "Открой Кавказ". В нем принимают участие блогеры из разных уголков России. Участники проекта выполняют различные задания и проходят квесты, которые позволяют окунуться в дагестанские культуру и традиции. Например, сегодня ребята и девушки готовили традиционное блюдо кавказской кухни - хинкал", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, каждый съемочный день участников шоу приближает к тайнику со старинной легендой. Эксперты определяют, правильно ли выполнены задания, и дают новую подсказку для его поиска.

"Сегодня локацией для съемок выбран берег Каспийского моря. Готовить здесь - это большое удовольствие. Я не очень хорошо работаю с тестом, но мы всей командой стараемся, и должно получиться неплохо. Вообще нас в Дербенте очень удивляет гостеприимство людей, нам везде предлагают выпить чай и зайти в гости", - приводит пресс-служба слова участницы шоу из Москвы.

По итогам съемок планируется сделать телевизионный фильм. Съемки телепроекта продлятся до 11 октября.