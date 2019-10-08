ЕП включил в шорт-лист премии Сахарова бразильских, кенийских и китайских активистов

БРЮССЕЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) включил в шорт-лист номинантов на премию Сахарова 2019 года бразильских, кенийских и китайских активистов. Согласно распространенному во вторник в Брюсселе заявлению ЕП, в список номинантов вошли "двое бразильских политических и экологических активистов, группа из пяти кенийских студентов, разработавших приложение для айфонов iCut, которое должно помочь африканским женщинам, перенесшим клиторотомию, и китайский активист, выступающий за права уйгурского меньшинства".

Из этих претендентов руководители фракций Европарламента 24 октября выберут лауреата премии Сахарова за 2019 год. Церемония вручения премии в €50 тыс. пройдет 18 декабря в резиденции Европарламента в Страсбурге.

В шорт-лист не вошел блогер Алексей Навальный, который был выдвинут на премию Сахарова 2019 года в сентябре крупнейшей фракцией Европарламента - Европейской народной партией. Один из спонсоров этого выдвижения - немецкий евродепутат Михаэль Галер заявил, что, по его мнению, ЕС должен поддерживать "тех, кто считает, что в России что-то не так".

Премию Сахарова 2018 года получил украинский активист Олег Сенцов, которого Европарламент считал политическим заключенным.