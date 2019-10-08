Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЕП включил в шорт-лист премии Сахарова бразильских, кенийских и китайских активистов

Церемония вручения премии в €50 тыс. пройдет 18 декабря в Страсбурге

БРЮССЕЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) включил в шорт-лист номинантов на премию Сахарова 2019 года бразильских, кенийских и китайских активистов. Согласно распространенному во вторник в Брюсселе заявлению ЕП, в список номинантов вошли "двое бразильских политических и экологических активистов, группа из пяти кенийских студентов, разработавших приложение для айфонов iCut, которое должно помочь африканским женщинам, перенесшим клиторотомию, и китайский активист, выступающий за права уйгурского меньшинства".

Из этих претендентов руководители фракций Европарламента 24 октября выберут лауреата премии Сахарова за 2019 год. Церемония вручения премии в €50 тыс. пройдет 18 декабря в резиденции Европарламента в Страсбурге.

В шорт-лист не вошел блогер Алексей Навальный, который был выдвинут на премию Сахарова 2019 года в сентябре крупнейшей фракцией Европарламента - Европейской народной партией. Один из спонсоров этого выдвижения - немецкий евродепутат Михаэль Галер заявил, что, по его мнению, ЕС должен поддерживать "тех, кто считает, что в России что-то не так".

Премию Сахарова 2018 года получил украинский активист Олег Сенцов, которого Европарламент считал политическим заключенным.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Территориальные схемы первичной медпомощи разработают в регионах России до конца года
По словам губернатора Новгородской области Андрея Никитина, подобный индивидуальный подход позволит выработать наиболее оптимальные решения по оказанию такой помощи населению для каждого отдельного региона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС