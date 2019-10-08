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Дизайнеры Адыгеи и Испании объединятся для создания одежды с этническими элементами

Одним из первых совместных мероприятий станет участие дизайнера из Испании Ольги Иф в юбилейном Всероссийском фестивале молодых дизайнеров "Этномода"

МАЙКОП, 8 октября. /ТАСС/. Дизайнеры Адыгеи и Испании откроют творческую площадку для развития модных тенденций и создания моделей одежды с акцентом на этнику, сообщила журналистам во вторник дизайнер-модельер из Адыгеи Сусанна Макерова.

"Достигнута договоренность с моей коллегой - руководителем испанского агентства дизайнеров Ольгой Иф о создании открытой творческой площадки для поиска новых решений и развитие модных тенденций на основе этники. Родственные мотивы и элементы можно найти в разных культурах, однозначно, что черкесов и некоторые населяющие Испанию народности объединяет что-то большее. Это может транслировать и народный костюм", - сказала она.

Творческая группа объединит как опытных дизайнеров, так и начинающих, ее задача - открыть новые имена fashion-индустрии. Одним из первых совместных мероприятий в рамках проекта станет участие дизайнера из Испании в юбилейном Всероссийском фестивале молодых дизайнеров "Этномода", который пройдет в Адыгее с 31 октября по 4 ноября. Ольга Иф приедет в Адыгею в качестве члена жюри конкурса и привезет с собой для показа коллекции испанских студентов или дизайнеров, разработанные для проекта ее "Worldvision Fashion Show". Впоследствии планируется визит участников "Этномоды" со своими коллекциями в Испанию, уточнила Макерова.

Юбилейный фестиваль "Этномода", организаторами которого выступают Адыгейский госуниверситет (АГУ) и Российский Союз Молодежи, при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи в 2,5 млн рублей, соберет в республике молодых дизайнеров России, оценивать работы которых будут не только отечественные эксперты, но и представители из Италии, Испании, Турции. Впервые творческий конкурс "Этномода" состоялся в 2015 году в рамках Всероссийского фестиваля "Студенческая весна на Кавказе", который был организован Адыгейским госуниверситетом при поддержке Российского союза молодежи (РСМ). Сегодня "Этномода" - это центральное мероприятие направления "Оригинальный жанр" федеральной программы поддержки студенческого творчества "Российская студенческая весна РСМ.

Теги
ИспанияРоссияАдыгея
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