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Суд отклонил иск Алибасова к производителю "Крота" на 100 млн рублей

Продюсер случайно выпил химикаты, приняв их за воду
Бари Алибасов Алексей Потицкий/ТАСС
Описание
Бари Алибасов
© Алексей Потицкий/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения иск продюсера Бари Алибасова, требовавшего взыскать 100 млн руб. с производителя средства для прочистки труб "Крот", "Ингосстраха" и гипермаркета "Ашан", где было приобретено чистящее средство, которым он отравился. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Гражданский иск в интересах Алибасова оставить без удовлетворения", - огласила решение судья Анна Карпова. Это решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Московском городском суде.

Ответчиками по иску в суде выступили производитель жидкого средства ООО "АМС медиа" и гипермаркет "Ашан". В качестве соответчика была привлечена страховая компания "Ингосстрах", так как ответственность гипермаркета застрахована в ней. Кроме того, суд привлек к рассмотрению иска Роспотребнадзор в качестве третьего лица. По словам адвоката, представляющего интересы истца, Андрея Комиссарова, моральный вред продюсер оценил в 85 млн руб., ущерб, причиненный его здоровью, - в 15 млн руб.

В "Ашане" заявили, что компания имеет все необходимые документы, подтверждающие качество средства для прочистки канализационных труб "Крот", а также соблюдает все требования российского законодательства по реализации товаров. В компании также отмечали, что в договоре поставки получены гарантии поставщика, что товар соответствует всем требованиям в отношении качества и безопасности. "Средство для очистки труб надо вливать в трубы, а не в себя", - сказал в ходе заседания представитель "Ашан".

Помощник продюсера Сергей Моцарь 4 июня сообщил ТАСС, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду. У музыканта были диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Он проходил лечение в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. 17 июня его выписали из больницы. По словам пиар-директора Алибасова Вадима Горжанкина, основной версией отравления Алибасова является то, что из-за проблем со зрением он принял бутылку с чистящим средством за питьевой йогурт.

Теги
Алибасов, Бари Каримович
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