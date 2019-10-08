В МВД считают необходимым определить права и обязанности пользователей электросамокатов

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Пользователей электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других электромеханических устройств необходимо наделить правами и обязанностями в области дорожного движения, определив их правовой статус. Об этом сообщил начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

На данный момент пользователи таких устройств в отдельную категорию участников дорожного движения не выделены и приравниваются к пешеходам. "Есть несколько базовых моментов: должен быть определен их правовой статус, права, обязанности и ответственность. Это все надо предусмотреть", - сказал Митрошин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Он напомнил, что так называемые средства индивидуальной мобильности не относятся к понятию транспортного средства. "Министерство транспорта взяло на себя ответственность по определению их правового статуса, сейчас вырабатываются подходы в части изменения правил дорожного движения. Но эти вопросы находятся в стадии обсуждения, согласовываются позиции, мы изучаем и зарубежный опыт", - отметил Митрошин.

По его словам, в последнее время наблюдается рост количества ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Только за три квартала этого года произошло 95 таких ДТП, в результате которых погибли два человека. "Рост большой по сравнению с прошлым годом. По факту этих ДТП может быть еще больше, так как не учитываются те случаи, которые происходят вне дорожно-уличной сети", - сообщил Митрошин.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников сообщил в интервью ТАСС, что Госавтоинспекция до конца 2019 года проведет исследование и определится, стоит ли электросамокаты и гироскутеры признать отдельной категорией транспортных средств.