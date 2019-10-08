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Защита заявила о нарушении тайны совещательной комнаты по делу отца полковника Захарченко

Следующее заседание отложили на 11 октября

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Защита заявила о нарушении тайны совещательной комнаты при вынесении приговора по делу отца полковника Дмитрия Захарченко - Виктора Захарченко, осужденного на 4 года колонии за растрату. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на приговор.

Ранее адвокат фигуранта этого дела, экс-председателя правления банка "Московское ипотечное агентство" Владимира Корьевкина, в суде заявлял, что Мещанский суд 18 апреля удалился в совещательную комнату для вынесения приговора по делу до 29 апреля. Тем не менее, по информации с официального портала "Суды общей юрисдикции города Москвы", судья Оксана Горюнова, находясь в совещательной комнате, за этот период выносила процессуальные решения по другим уголовным делам. "Таким образом, в соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ нарушение тайны совещания судьей при постановлении приговора является безусловным основанием, влекущим отмену судебного решения", - сказал адвокат Вячеслав Леонтьев.

Мосгорсуд в отношении Горюновой провел служебную проверку, которая не выявила несоблюдения закона судьей, и указал, что постановления выносились другим судьей.

Однако, в ходе заседания во вторник защита предоставила оригинал постановления по другому делу, которое было вынесено в момент нахождения судьи Горюновой в совещательной комнате, полученное у коллег, которые принимали участие в этом процессе.

Мосгорсуд это постановление приобщил к материалам дела и заявил, что для его проверки необходимо время, в связи с чем отложил заседание на 11 октября.

Защита Корьевкина и Захарченко настаивает на отмене приговора.

За что осужден

Согласно приговору суда, Корьевкин взял на работу Виктора Захарченко, у которого не было соответствующего образования и опыта, и выплачивал ему зарплату. С 1 июля 2014 года по 15 апреля 2015 года организованная группа в составе Захарченко, неустановленных лиц и Корьевкина совершила растрату денежных средства банка на сумму 1,7 млн руб. После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб (находится в международном розыске), который продолжил платить Захарченко зарплату за фиктивную работу. Таким образом, установили следствие и суд, Захарченко причинил банку ущерб на общую сумму 4 млн руб.

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