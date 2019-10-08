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Северный Кавказ

ЮФУ проведет автопробег по Северному Кавказу в рамках молодежного проекта

Делегация Южного федерального университета посетит вузы Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и Адыгеи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 октября. /ТАСС/. Делегация Южного федерального университета (ЮФУ) во время организованного в рамках молодежного проекта "Мир Кавказу" автопробега посетит вузы Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и Адыгеи. Об этом во вторник сообщили журналистам в центре общественных коммуникаций ЮФУ.

"С 9 по 15 октября в рамках федерального молодежного проекта "Мир Кавказу" делегация Южного федерального университета совершит автопробег по республикам Северо-Кавказского федерального округа, цель которого заключается в воспитании патриотизма и толерантности в обществе, консолидации молодежных сообществ и гармонизации межэтнических отношений", - говорится в сообщении.

Представители ЮФУ посетят Кабардино-Балкарский государственный университет, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) Северо-Кавказского федерального университета, Майкопский государственный технологический университет, встретятся с руководителями органов исполнительной власти, курирующими вопросы молодежной и межэтнической политики, представителями органов студенческого самоуправления, обучающимися, профессорами и преподавателями учебных заведений.

Планируется, что вместе с представителями ростовского университета в регионах проведут социологические и этнокультурные исследования, направленные на формирование добрососедских межнациональных взаимоотношений и знаний современной студенческой молодежи о культуре народов юга России, круглые столы с участием экспертов по вопросам противодействия распространения идеологии терроризма в молодежной среде, а также представят научные доклады об опыте гармоничного взаимодействия различных народов и культур на Северном Кавказе.

Фестиваль "Мир Кавказу" был основан в 1996 году. Его идейным вдохновителем выступил музыкант, дирижер, художественный руководитель Мариинского театра, народный артист России Валерий Гергиев. Первый фестиваль состоялся во Владикавказе и с тех пор собирает не только мастеров искусств, но и деятелей культуры, которые обсуждают перспективные вопросы развития отрасли. Целью фестиваля, по задумке организаторов, является развитие и углубление культурных связей между проживающими на Кавказе народами, сохранение каждой из национальных культур.

Теги
Гергиев, Валерий АбисаловичСеверный КавказАдыгеяСКФОКабардино-БалкарияСтавропольский край
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