Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сербская церковь отпраздновала 800-летие своей автокефалии

В белградском Сава-центре прошла праздничная церемония

БЕЛГРАД, 8 октября. /ТАСС/. Сербская православная церковь (СПЦ) торжественно отметила 800-летие своей автокефалии. Праздничная церемония прошла во вторник вечером в белградском Сава-центре, а ее трансляцию вело национальное телевидение RTS.

Церемония началась с обращения епископа Арсения, вспомнившего историю одной из старейших православных церквей мира. "Ровно 800 лет назад хлопотами святого Саввы, самой большой и значимой личности в истории сербского народа, Сербская православная церковь получила свою самостоятельность, а именно автокефалию", - заявил он.

Награда за Косово и Метохию

После этого высшая награда СПЦ - орден св. Саввы первой степени - была вручена Патриарху Сербскому Иринею и президенту Сербии Александару Вучичу.

"Благодарю священный синод за награду, но это награда нашей церкви и нашего народа, который помогал церкви нести свою божественную миссию", - заявил патриарх. Вручая награду Вучичу, патриарх заявил, что президент награждается "за борьбу за независимость Сербии и сохранение Косова и Метохии".

"До Вучича мы были "страной геноцида", так нас представляли в мире. К счастью, это преодолено, президент Вучич открыл Сербии пути к Европе и миру. Его обвиняют, что он предал Сербию, но этому нет доказательств, напротив, посмотрите, как он борется за нашу страну. В народе говорят, что отнятое возвращается, а подаренное - никогда, пусть президент продолжит делать то, что он делает сегодня, не посмеем отдать ни пяди нашей святой косовской земли", - заявил патриарх.

В свою очередь Вучич напомнил, что в мире есть немного народов, которые существуют столетиями. Он вспомнил слова философа Гегеля о том, что "народы формирует дух и сильные личности", назвав такой личностью святого Савву. "Орден, который мне вручили, обязывает меня работать еще упорнее, еще больше, и еще сильнее бороться за нашу Сербию, ее единство, за Сербию в Косове и Метохии, за поддержку нашего народа западнее от Дуная и Дрины, в Черногории и везде, где он живет", - заявил Вучич.

Речь президента зал встретил продолжительными аплодисментами.

Праздничная церемония

Торжества в честь 800-летия автокефалии продолжаются в разных церквях СПЦ с начала этого года. Кульминацией празднования стало сегодняшнее праздничное богослужение в одном из самых древних и знаменитых сербских монастырей - Жиче. В богослужении приняли участие около 5 тыс. верующих.

Затем архиерейская литургия была отслужена в Косове и Метохии, в Печской патриархии. В ней приняли участие около 20 епископов из Сербии и со всего мира, а также многочисленные верующие.

Вечером торжества завершились масштабным торжественным вечером и концертом, на котором присутствовали спикер парламента Майа Гойкович, премьер Ана Брнабич, министры и депутаты из Сербии и Республики Сербской, принц Александар Карагеоргиевич и принцесса Катарина, посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, представители дипкорпуса других стран, академики, архиепископы, епископы, представители политических и общественных организаций.

В рамках празднования также стартовала масштабная выставка "Восемь веков искусства под крылом СПЦ", представляющая публике главные сокровища сербской церкви с 13 до 20 века. Экспозицию подготовил музей СПЦ, в сокровищницах которого хранятся плащаница одного из самых могущественных властителей средневековой Сербии короля Милутина (Стефан Урош II Милутин Неманич, ок. 1253-1321 гг.), драгоценный киот св. Стефана Дечанского (Стефан Урош III Дечанский Неманич, ок. 1276-1331 годы, сын короля Милутина), одеяние последнего правителя независимой Сербии - князя Лазаря (Лазарь Хребелянович, 1329-1389 годы) и другие исторические артефакты. Некоторые святыни, связанные с Сербией, были привезены с Афона.

Святой Савва и сербская автокефалия

Автокефалией сербы обязаны своему наиболее почитаемому святому - Савве. Архиепископ Савва Сербский - в миру Растко Неманич (ок. 1169-1236) - один из крупнейших религиозных, культурных и политических деятелей в сербской истории. Он был младшим сыном великого князя Стефана Неманя и Анны Неманич, родился в горах Голии возле современной Подгорицы. В юношестве отправился на гору Афон, где принял монашеский постриг под именем Савва.

В 1208 году он возвращается в Сербию, чтобы прекратить гражданскую войну между старшими братьями Стефаном II Неманичем и Вуканом Зетским. Затем он создает автокефальную Сербскую православную церковь и становится ее первым архиепископом в 1219 году. Его деятельность не только в церковной, но и в научной, дипломатической и культурной жизни определила развитие Сербии на века вперед.

Теги
Сербия
Реклама на ТАСС
Северный Кавказ
Больница в КЧР получила тренажеры для реабилитации детей с инвалидностью
Тренажеры приобретены в рамках реализации региональной программы "Детское здравоохранение" нацпроекта "Здравоохранение"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС