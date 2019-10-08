Сербская церковь отпраздновала 800-летие своей автокефалии

БЕЛГРАД, 8 октября. /ТАСС/. Сербская православная церковь (СПЦ) торжественно отметила 800-летие своей автокефалии. Праздничная церемония прошла во вторник вечером в белградском Сава-центре, а ее трансляцию вело национальное телевидение RTS.

Церемония началась с обращения епископа Арсения, вспомнившего историю одной из старейших православных церквей мира. "Ровно 800 лет назад хлопотами святого Саввы, самой большой и значимой личности в истории сербского народа, Сербская православная церковь получила свою самостоятельность, а именно автокефалию", - заявил он.

Награда за Косово и Метохию

После этого высшая награда СПЦ - орден св. Саввы первой степени - была вручена Патриарху Сербскому Иринею и президенту Сербии Александару Вучичу.

"Благодарю священный синод за награду, но это награда нашей церкви и нашего народа, который помогал церкви нести свою божественную миссию", - заявил патриарх. Вручая награду Вучичу, патриарх заявил, что президент награждается "за борьбу за независимость Сербии и сохранение Косова и Метохии".

"До Вучича мы были "страной геноцида", так нас представляли в мире. К счастью, это преодолено, президент Вучич открыл Сербии пути к Европе и миру. Его обвиняют, что он предал Сербию, но этому нет доказательств, напротив, посмотрите, как он борется за нашу страну. В народе говорят, что отнятое возвращается, а подаренное - никогда, пусть президент продолжит делать то, что он делает сегодня, не посмеем отдать ни пяди нашей святой косовской земли", - заявил патриарх.

В свою очередь Вучич напомнил, что в мире есть немного народов, которые существуют столетиями. Он вспомнил слова философа Гегеля о том, что "народы формирует дух и сильные личности", назвав такой личностью святого Савву. "Орден, который мне вручили, обязывает меня работать еще упорнее, еще больше, и еще сильнее бороться за нашу Сербию, ее единство, за Сербию в Косове и Метохии, за поддержку нашего народа западнее от Дуная и Дрины, в Черногории и везде, где он живет", - заявил Вучич.

Речь президента зал встретил продолжительными аплодисментами.

Праздничная церемония

Торжества в честь 800-летия автокефалии продолжаются в разных церквях СПЦ с начала этого года. Кульминацией празднования стало сегодняшнее праздничное богослужение в одном из самых древних и знаменитых сербских монастырей - Жиче. В богослужении приняли участие около 5 тыс. верующих.

Затем архиерейская литургия была отслужена в Косове и Метохии, в Печской патриархии. В ней приняли участие около 20 епископов из Сербии и со всего мира, а также многочисленные верующие.

Вечером торжества завершились масштабным торжественным вечером и концертом, на котором присутствовали спикер парламента Майа Гойкович, премьер Ана Брнабич, министры и депутаты из Сербии и Республики Сербской, принц Александар Карагеоргиевич и принцесса Катарина, посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, представители дипкорпуса других стран, академики, архиепископы, епископы, представители политических и общественных организаций.

В рамках празднования также стартовала масштабная выставка "Восемь веков искусства под крылом СПЦ", представляющая публике главные сокровища сербской церкви с 13 до 20 века. Экспозицию подготовил музей СПЦ, в сокровищницах которого хранятся плащаница одного из самых могущественных властителей средневековой Сербии короля Милутина (Стефан Урош II Милутин Неманич, ок. 1253-1321 гг.), драгоценный киот св. Стефана Дечанского (Стефан Урош III Дечанский Неманич, ок. 1276-1331 годы, сын короля Милутина), одеяние последнего правителя независимой Сербии - князя Лазаря (Лазарь Хребелянович, 1329-1389 годы) и другие исторические артефакты. Некоторые святыни, связанные с Сербией, были привезены с Афона.

Святой Савва и сербская автокефалия

Автокефалией сербы обязаны своему наиболее почитаемому святому - Савве. Архиепископ Савва Сербский - в миру Растко Неманич (ок. 1169-1236) - один из крупнейших религиозных, культурных и политических деятелей в сербской истории. Он был младшим сыном великого князя Стефана Неманя и Анны Неманич, родился в горах Голии возле современной Подгорицы. В юношестве отправился на гору Афон, где принял монашеский постриг под именем Савва.

В 1208 году он возвращается в Сербию, чтобы прекратить гражданскую войну между старшими братьями Стефаном II Неманичем и Вуканом Зетским. Затем он создает автокефальную Сербскую православную церковь и становится ее первым архиепископом в 1219 году. Его деятельность не только в церковной, но и в научной, дипломатической и культурной жизни определила развитие Сербии на века вперед.