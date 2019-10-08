Больница в КЧР получила тренажеры для реабилитации детей с инвалидностью

ЧЕРКЕССК, 8 октября. /ТАСС/. Новые реабилитационные тренажеры для детей с ограниченными возможностями здоровья поступили в республиканскую многопрофильную детскую больницу Карачаево-Черкесии, сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства региона.

"Установлены реабилитационные тренажеры для детей с ограниченными возможностями, которые были приобретены в рамках реализации региональной программы "Детское здравоохранение" нацпроекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что новая терапия повысит эффективность реабилитационного процесса. Тренажеры для механотерапии верхних и нижних конечностей, реабилитационные тренажеры для разработки суставов предназначены для тренировки и работки конечностей, что снижает последствия дефицита движения.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.