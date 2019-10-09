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CNN: прокуратура Нью-Йорка может допросить бывшего юриста Трампа

По данным телекомпании, возможная встреча Майкла Коэна с прокурорами должна состояться до конца октября

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, находящийся в тюрьме, может быть временно переведен в Нью-Йорк для дачи показаний в прокуратуре штата. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источник в американских правоохранительных органах.

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По данным телекомпании, возможная встреча Коэна с прокурорами должна состояться до конца текущего месяца. Ожидается, что бывший юрист Трампа выступит перед главным советником прокурора округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайруса Вэнса, а также руководителем отдела по борьбе с экономическими преступлениями. О том, будет ли на опросе присутствовать сам Вэнс, не известно.

В августе ряд юристов под руководством Вэнса уже опрашивали Коэна в рамках расследования в отношении группы компаний Trump Organization. Это произошло спустя непродолжительное время после того, как было возобновлено расследование в отношении руководства Trump Organization.

Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Их часть была выплачена за молчание двум женщинам, утверждающим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь. Речь идет об экс-порноактрисе Стефани Клиффорд и бывшей фотомодели Карен Макдугал.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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