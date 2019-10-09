В городе Биробиджан ЕАО начался отопительный сезон

ТАСС, 9 октября. Отопительный сезон начался в Биробиджане. Подключить тепло во всех соцучреждениях и домах планируется к концу недели. Об этом сообщила городская администрация в среду.

23 сентября на всей территории Еврейской АО ввели режим ЧС из-за проблем с началом отопительного сезона. В 16 населенных пунктах, где проживают более 16 тыс. человек, а это 10% от общего населения региона, отмечено отсутствие нормативного запаса жидкого и твердого топлива, неготовность ряда котельных. Аналогичная ситуация складывалась в ряде учреждений здравоохранения и соцзащиты в Биробиджане.

"Сегодня в Биробиджане официально стартовал отопительный сезон. Как заверили руководитель Биробджанской ТЭЦ Николай Лысенко, главный инженер МУП "Городские тепловые сети" Андрей Носков и представители городских управляющих компаний, до конца этой недели все объекты Биробиджана будут подключены", - говорится в распространенном релизе. В первую очередь, как уточняется, тепло подадут в учреждения соцсферы.

Как пояснили ТАСС в управлении по внутренней политике правительства Еврейской АО, Биробиджанская ТЭЦ обеспечивает теплом большинство объектов и домов города, оставшаяся часть закреплена за предприятием "Городские тепловые сети". Проблемы с началом отопительного сезона отмечались именно у этого предприятия. "Сейчас все налажено, запасы угля сформированы. Они запускают отопление одновременно с ТЭЦ", - сказал представитель управления.

Как сообщили ТАСС в Хабаровской теплосетевой компании (Биробиджанская ТЭЦ - структурное подразделение компании), энергетики в преддверии отопительного сезона провели ремонт на основном и вспомогательном оборудовании ТЭЦ, готовы к подаче тепла и теплотрассы. Запас топлива на ТЭЦ сформирован в достаточном объеме, его хватит на полтора месяца беспрерывной работы.

В остальных районах тепло пока не подают из-за того, что температуры не достигли значений, при которых начинается отопительный сезон. Глава региона Александр Левинталь сообщал, что срыва сезона допущено не будет. Области из федерального бюджета было выделено дополнительное финансирование на закупку угля и ремонт котельных. Сейчас эти работы ведутся.