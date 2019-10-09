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Жителям пострадавшего от паводка Комсомольска-на-Амуре выплатили более 170 млн рублей

Денежную помощь получили более 15 тыс. горожан

ХАБАРОВСК, 9 октября. /ТАСС/. Пострадавшим от паводка жителям Комсомольска-на-Амуре выплатили более 170 млн рублей компенсаций. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в среду.

"Более 15 тыс. горожан получили причитающиеся им по закону выплаты. Речь идет о единовременной денежной помощи в размере 10 тыс. рублей и о средствах за частичную или полную утерю имущества по 50 и 100 тыс. рублей. Из поступивших в город государственных средств на выплаты в размере 180 млн рублей переведено на счета граждан более 172 млн рублей. Выплаты должны быть переведены еще более 5 тыс. горожан. Дополнительные средства для этого должны поступить в город в ближайшее время", - говорится в распространенном релизе.

Сейчас в городе продолжается работа по обследованию подтопленных жилых домов. К настоящему времени от граждан поступило свыше 460 заявлений на обследование домов. Эту работу завершат в течение трех дней.

Коммунальные предприятия города приступили к разбору временных защитных сооружений, работы идут на Хорпинском шоссе. Также на этой неделе начнется разбор временных насыпей на улице Сторожевой в частном секторе микрорайона Менделеева. В поселке Победы и в микрорайоне Менделеева начались работы по запуску ливневой канализации.

В ближайшие дни в Комсомольске-на-Амуре начнет работу подразделение войск химзащиты по дезинфекции территорий, попавших в зону подтопления. На следующей будет закрыт один из пунктов временного размещения граждан. Сейчас в двух ПВР находятся 36 человек, десять из них - дети.

Комсомольск-на-Амуре наиболее сильно пострадал от паводка в Хабаровском крае. Из-за высокого уровня Амура, разлива малых рек, подъема грунтовых вод. Были подтоплены частные и многоквартирные дома, дворы, дороги, подвалы школ и больниц, территория зооцентра. Сейчас остается подтопленным 31 дом, все они находятся в поселке Хорпинский в границах города. Вода стоит также еще на 109 приусадебных участках. Подземными водами подтоплены подвалы 70 многоквартирных домов.

Теги
РоссияХабаровский край
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