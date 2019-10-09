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Путин поздравил Государственный музей политической истории России со 100-летием

Президент отметил серьезный авторитет музея

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Государственного музея политической истории России в Санкт-Петербурге со 100-летием учреждения. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Основанный в 1919 году, за прошедшее время музей вырос в крупный культурный, образовательный, просветительский центр, объединил в своих коллекциях поистине уникальные экспонаты, посвященные значимым страницам российской истории, известным политикам и государственным деятелям, оказавшим большое влияние на развитие нашей страны. По праву снискал серьезный авторитет в отечественном и международном музейном, экспертном сообществе", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что в музее сегодня трудятся специалисты высочайшей квалификации, которые "берегут сложившиеся традиции и всегда открыты для новых идей и замыслов".

Государственный музей политической истории России - первый музей в стране, посвященный истории революционного движения конца XIX - начала XX века. Основан 9 октября 1919 года в преддверии двухлетней годовщины октябрьского вооруженного восстания 1917 года, когда Петроградский совет рабочих и красноармейских депутатов своим решением постановил образовать Государственный музей Революции. Сегодня экспозиция музея охватывает общественно-политическую историю России со второй половины XVIII века до наших дней. Его фонды насчитывают около 500 тыс. единиц хранения: документы, киноматериалы, фотографии, аудиозаписи, биографические материалы, плакаты и афиши, редкие книги и другое.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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