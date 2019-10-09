Комитет Думы возвратил автору законопроект о снижении штрафов за нарушения на митингах

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Законопроект о смягчении наказания за нарушения общественного порядка на митингах возвращен его автору, депутату от КПРФ Сергею Шаргунову, в связи с отсутствием обязательного отзыва правительства на документ. Об этом в среду сообщил глава профильного комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Есть один возврат. Это широко известный законопроект Шаргунова, поправки в Уголовный кодекс, [статьи] 56 и 212.1. Мы его возвращаем в силу того, что нет отзыва правительства", - сказал он на заседании комитета.

В пакете сопроводительных документов к инициативе Шаргунова, опубликованном в думской электронной базе, отсутствует официальный отзыв кабмина, необходимый в случаях внесения законопроектов о поправках в УК.

Согласно пояснительным материалам, в статье УК о неоднократных нарушениях на митингах Шаргунов предлагает снизить размеры штрафов, установив их на уровне от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (сейчас - от 600 тыс. до 1 млн рублей). Инициатива предусматривает и сокращение максимального срока лишения свободы - с пяти до трех лет.

При этом автор предлагает считать уголовно наказуемым неоднократное нарушение порядка проведения митинга, шествия или пикетирования не только, если виновник ранее уже привлекался к административной ответственности более двух раз в течение 180 дней, но и если это повлекло "за собой причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям".