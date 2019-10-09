В Железноводске спортсмены планируют покорить гору Железную

ПЯТИГОРСК, 9 октября. /ТАСС/. Массовый курортный марафон пройдет в Железноводске 12 октября. Участники забега поднимутся вверх на гору Железную, сообщила в среду пресс-служба горадминистрации.

"12 октября спортсмены и любители здорового образа жизни примут участие в масштабной акции "Железноводск ЗаБег!", - говорится в сообщении.

Спортсменам предстоит преодолеть дистанции в 1 км, 2 км и сложную трассу вверх на гору Железную в 5 км. По данным пресс-службы, на сегодняшний день зарегистрировалось 122 участника забега.

В сентябре в Железноводске разыграли Кубок забега Ferrum-Runman, участники которого преодолели сложный маршрут вверх по Каскадной лестнице. Ferrum-Runman стал первым вертикальным забегом в истории Кавказских Минеральных Вод.

Гора Железная находится на территории лечебного парка Железноводска. Ее высота 862 метра. Город получил свое название в честь этой горы. Источники минеральной воды, которые выходят из-под горы по окружности, оставляют в своем русле осадок на камнях, который похож на ржавчину. Первоисследователи этих мест думали, что в этой воде много железа, что впоследствии не подтвердилось, поэтому гору назвали Железной.