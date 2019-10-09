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Создатели "Фиксиков" разработают онлайн-тренажеры для изучения русского языка

Игры и тренажеры будут распространять в соцсетях

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Российская анимационная компания "Аэроплан", правообладатель проекта "Фиксики", получила грант Министерства просвещения РФ на разработку онлайн-тренажеров и игр для изучения русского языка. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства.

"Использование возможностей анимационных студий и мультипликации сегодня - реальный и действенный механизм в распространении языковых и культурных ценностей за рубежом, подобные подходы присутствуют и в ряде европейских стран, и в Северной Америке. "Аэроплан" уже зарекомендовал себя не только в анимации, но и в образовательной среде, и мы рассчитываем, что игры смогут привлечь существенную аудиторию", - привели в пресс-службе слова директора департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения Андрея Емельянова.

Отмечается, что грант выдается на создание не менее десяти онлайн-тренажеров и игр по изучению русского языка. Целевая аудитория игр - дети всех возрастов и с разным уровнем языкового владения. Распространяться игры будут в ведущих соцсетях.

Кроме того, среди задач гранта - разработать программы курса дополнительного образования, который обеспечит широкое внедрение интерактивных игр в учебных целях.

"Фиксики" - один из проектов-лидеров в жанре edutainment ("обучение через развлечение"). В него входит анимационный сериал, два полнометражных фильма, книги, журналы, цикл детских песен, музыкальные спектакли, мобильные приложения и компьютерные игры.

Министерство просвещения ранее представило программу по популяризации русского языка в мире "Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов РФ", государственное финансирование которой с 2019 года по 2025 год составит свыше 7,4 млрд рублей.

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