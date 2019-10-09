Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Центральной России в ближайшие два дня

ТАСС, 9 октября. Синоптики прогнозируют дожди и усиление ветра до 18 м/с на большей части территории Центрального федерального округа (ЦФО) 10 и 11 октября. При этом днем в большинстве регионов воздух прогреется до плюс 10-14 градусов, сообщили ТАСС в областных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Согласно данным на сайте Гидрометцентра России, регионы ЦФО с 9 октября окажутся под влиянием атмосферных фронтов циклона с центром над Белым морем, ветер будет усиливаться до 13-18 м/с. Неблагоприятные погодные условия сохранятся 10 и 11 октября.

В Орловской и Костромской областях в ближайшие два дня ожидается облачная дождливая погода и ветер с порывами до 18 м/с, но если в Орловском регионе воздух днем прогреется до плюс 11-12 градусов, то в Костромском - лишь до плюс 7 градусов. "Местами пройдет мокрый снег, возможен гололед", - сказали в местном ЦГМС.

Порывы ветра до 17 м/с прогнозируются в Рязанской области, температура воздуха днем составит плюс 12-13 градусов. В Брянском, Смоленском, Тамбовском, Ярославском регионах усиление ветра также ожидается со среды, в четверг и пятницу его порывы могут достигать 14-15 м/с, а столбики термометров покажут около плюс 9-11 градусов. "Малоснежье, установившееся в начале этой недели и сопровождающееся низкой температурой, сменится потеплением, в предстоящие два дня ожидается пасмурная и дождливая погода", - сказали ТАСС в ЦГМС по Тамбовской области.

Ветер со скоростью до 11-12 м/с ожидается в Воронежской области, до 9-10 м/с - в Ивановской, Калужской, Липецкой, Тверской, Тульской областях. В дневные часы 10 и 11 октября в этих регионах воздух прогреется до плюс 9-11 градусов, ночами местами возможны заморозки до минус 1-3 градусов. Во Владимирской области в ночь на четверг выпадет мокрый снег.

Небольшие дожди ожидаются в предстоящие два дня в Курской и Белгородской областях, но порывы ветра не превысят 6-7 м/c. По прогнозам региональных ЦГМС, воздух прогреется до плюс 13-14 градусов.