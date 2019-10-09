СМИ: запрет доступа к останкам Франко объяснили нарушением религиозной свободы

МАДРИД, 9 октября. /ТАСС/. Настоятель аббатства монументального комплекса "Долина павших" заверил, что не разрешает доступ к базилике, чтобы реализовать эксгумацию останков испанского диктатора Франсиско Франко. Об этом сообщила в среду газета ABC.

По ее информации, приор уведомил об этом правительство страны, которое обещает перенести останки на кладбище в Эль-Пардо до конца текущего месяца. Как считает настоятель, данное решение нарушает религиозную свободу, поскольку речь идет о "священном месте".

В среду Верховный суд (ВС) Испании, который ранее уже не стал возражать против эксгумации, выпустил новое постановление. В документе ВС отклонил запрос внуков Франко, попросивших разъяснение приговора. "Приговор ясен", - отмечается в вердикте.