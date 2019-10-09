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Северный Кавказ

Парк "Марта" с искусственным прудом откроется в Чечне до конца года

На территории парка планируют построить фуд-корты, фонтан, смотровые площадки и водоемы

ГРОЗНЫЙ, 9 октября. /ТАСС/. Парк отдыха "Марта" площадью более 50 тыс. кв. м откроется в чеченском городе Урус-Мартан до конца 2019 года, сообщила в среду пресс-служба министерства строительства и ЖКХ региона.

"На территории парка выполнены работы по строительству основных конструкций торгового павильона, фуд-корта, смотровых площадок, фонтанов, входных арок, амфитеатра, устройству основания под искусственный водоем, тихой и игровой зон. После реализации всех мероприятий парк будет представлять из себя комфортную зону для отдыха различных возрастных категорий, будут созданы условия для проведения культурно-массовых мероприятий. Завершить строительство планируется к концу 2019 года", - говорится в сообщении.

Проект парка одержал в 2018 году победу на Всероссийском конкурсе лучших проектов в категории "Малые города". На его реализацию был выделен грант в размере 100 млн рублей. Зона отдыха расположится при въезде в Урус-Мартан. Его площадь составит более 50 тыс. кв. м.

"Искусственный пруд с двумя смотровыми площадками расположен в центральной части парка. Еще одна отличительная особенность зоны отдыха "Марта" - искусственный рельеф, который делает пейзаж гораздо интереснее. Больше половины от всей территории зоны отдыха будет отведено под озеленение", - отмечается в сообщении.

Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Мероприятие такого масштаба состоялось впервые в 2018 году. Для реализации 80 проектов-победителей из федерального бюджета выделено 5 млрд рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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