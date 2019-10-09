Главгосэкспертиза одобрила проект канатной дороги на чеченском курорте "Ведучи"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Проектно-сметная документация на строительство канатной дороги до отметки 2108 м на всесезонном курорте "Ведучи" в Чеченской Республике получила одобрение Главгосэкспертизы.

"Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство канатной дороги VL1 для туристического комплекса "Ведучи" в Чеченской Республике. По итогам рассмотрения представленных материалов выданы положительные заключения", - говорится в распространенном в среду сообщении ведомства.

Поясняется, что пассажирская подвесная канатная дорога, согласно проекту, будет иметь длину 4400 м, 30 кабин вместимостью 32 пассажира каждая. Пропускная способность дороги, которая протянется до отметки 2108 м, составит 2,4 тыс. человек в час. Проектом предусмотрено сооружение верхней и нижней станции канатной дороги, резервуаров противопожарного запаса воды, насосных станций, локальных очистных сооружений и трансформаторных подстанций, также предполагается создать условия для передвижения людей с ограниченными физическими возможностями.

Курорт "Ведучи" открылся 26 января 2018 года. На его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих лыжников. Для обеспечения всесезонной загрузки курорта созданы летний кинотеатр, велопрокат, детская зона отдыха, площадки для командных игр и другие виды активного отдыха.

К 2025 году на территории комплекса планируется построить 17 горнолыжных трасс различной степени сложности общей протяженностью 16,5 км, семь из которых появятся к 2022 году. В гостиницах за счет средств частных инвесторов будет создано порядка 2 тыс. мест.