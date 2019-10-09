Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сотрудникам гражданской гвардии Испании вручили медали МВД России

На мероприятии присутствовал и.о. министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка

МАДРИД, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудники гражданской гвардии Испании получили в среду медали МВД России "За укрепление международного полицейского сотрудничества". Церемония состоялась в посольстве РФ в Мадриде.

На мероприятии присутствовал и.о. министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка. "Это уже не первый акт, когда в российском посольстве мы вручаем офицерам гражданской гвардии ведомственные медали наших правоохранительных структур, - заявил корреспонденту ТАСС посол РФ в пиренейском королевстве Юрий Корчагин. - С гражданской гвардией это происходит в третий раз".

По словам дипломата, своим присутствием и.о. главы МВД Испании "стимулирует офицеров на развитие этого сотрудничества". "А сам факт того, что наш министр внутренних дел Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении испанских генералов и офицеров из гражданской гвардии свидетельствует о том, что у нас прекрасное совместное сотрудничество по линии правоохранительных органов", - подчеркнул посол.

"Это сотрудничество помогает не только двусторонним отношениям, оно помогает всей Европе", - добавил дипломат, обратив внимание, что совместные операции "вносят свой вклад в глобальную борьбу с криминалом в мире и международным терроризмом".

Теги
ИспанияРоссия
Реклама на ТАСС
Главврач саратовской больницы извинился перед колясочницей, которая ползла по ступеням
В пресс-службе "ПривЖД", которой подведомственно медучреждение, отметили, что женщина не воспользовалась кнопкой вызова персонала и стала подниматься по ступеням самостоятельно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС