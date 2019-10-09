Сотрудникам гражданской гвардии Испании вручили медали МВД России

МАДРИД, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудники гражданской гвардии Испании получили в среду медали МВД России "За укрепление международного полицейского сотрудничества". Церемония состоялась в посольстве РФ в Мадриде.

На мероприятии присутствовал и.о. министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка. "Это уже не первый акт, когда в российском посольстве мы вручаем офицерам гражданской гвардии ведомственные медали наших правоохранительных структур, - заявил корреспонденту ТАСС посол РФ в пиренейском королевстве Юрий Корчагин. - С гражданской гвардией это происходит в третий раз".

По словам дипломата, своим присутствием и.о. главы МВД Испании "стимулирует офицеров на развитие этого сотрудничества". "А сам факт того, что наш министр внутренних дел Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении испанских генералов и офицеров из гражданской гвардии свидетельствует о том, что у нас прекрасное совместное сотрудничество по линии правоохранительных органов", - подчеркнул посол.

"Это сотрудничество помогает не только двусторонним отношениям, оно помогает всей Европе", - добавил дипломат, обратив внимание, что совместные операции "вносят свой вклад в глобальную борьбу с криминалом в мире и международным терроризмом".