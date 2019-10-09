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"Единая Россия" с ноября начнет грантовую помощь социально ориентированным проектам НКО

Партия также задействует корпоративных волонтеров

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Центр поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ) сторонников "Единой России" с 1 ноября планирует отбирать социально ориентированные проекты НКО для оказания грантовой помощи. Об этом в среду сообщила пресс-служба партии со ссылкой на слова сопредседателя центрального совета сторонников "Единой России" Сергея Боярского.

"Работа будет вестись совместно с региональными отделениями общероссийской общественной организации "Деловая Россия". В первую очередь, ЦПГИ заинтересован в развитии проектов, направленных на системное решение социальных вопросов", - заявил Боярский. По его словам, ранее фокус внимания ЦПГИ был сосредоточен в основном на поддержке организаций, претендующих на победу в конкурсе Фонда президентских грантов. "Сейчас планируется расширить работу в этом направлении за счет поддержки участия НКО в конкурсах от крупнейших отраслевых компаний", - сообщил он.

Планируется проведение трехсторонних встреч с участием "Деловой России", в ходе которых НКО и гражданские активисты презентуют свои проекты и получат экспертную оценку. "Организации и гражданские активисты, принявшие участие в программе, будут привлечены и к программе развития корпоративного волонтерства", - подчеркнул Боярский.

По мнению сопредседателя центрального совета сторонников "Единой России", не всегда социально значимые инициативы нуждаются непосредственно в финансировании. "Часто необходима ресурсная поддержка, например, бухгалтерские или юридические услуги, которые могут быть оказаны профильными организациями на безвозмездной основе. Сотрудничество с "Деловой Россией" способно вывести эту форму поддержки на новый уровень", - отметил он.

В свою очередь, первый вице-президент и руководитель исполкома "Деловой России" Нонна Каграманян сообщила, что у организации есть пул федеральных и региональных проектов социальной направленности: "Наши региональные отделения реализуют более 800 различных проектов, которые могли бы быть интересны сторонникам "Единой России". В координации и взаимодействии мы сможем привлечь новые, свежие силы, готовые подключиться к работе".

ЦПГИ был создан в 2018 году. В июле 2019 года на политической конференции единороссов Боярский заявил, что партия совместно с бизнес-структурами запустит систему корпоративных грантов для НКО на реализацию социальных проектов. По его словам, для помощи НКО "Единая Россия" также задействует корпоративных волонтеров - работников партнерских коммерческих организаций, которые будут участвовать в волонтерских акциях.

Теги
"Единая Россия"Боярский, Сергей Михайлович
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