Титов предложил стимулировать переработку мусора льготами и покупать вторсырье у населения

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил в рамках проведения реформы мусорной отрасли создать на базе государственно-частного партнерства (ГЧП) сортировочные и перерабатывающие хабы, стимулировать переработку и раздельный сбор мусора налоговыми льготами, а также наладить систему покупки вторсырья у населения. О соответствующих инициативах, подготовленных институтом экономики роста им. Столыпина (Титов возглавляет его наблюдательный совет), омбудсмен рассказал на пресс-конференции в среду.

Сортировочные хабы

"Основным звеном реформы должны стать приемные, сортировочные и перерабатывающие хабы, создающиеся на базе государственно-частного партнерства", - сказал Титов.

Создание хабов по сортировке мусора должно полностью перестроить существующую финансовую модель в отрасли. Сегодня деньги за вывоз мусора получает региональный экологический оператор. "Они у нас получают деньги за вывоз, но при этом до полигона не довозят этот мусор. Часто он обнаруживается в ближайших лесах, потому что они не заинтересованы заплатить за "билет" и довезти его до места, - сказал Титов. - Поэтому деньги должны сосредотачиваться у операторов хабов, которые должны получать их за конкретный объем принятого мусора от регионального оператора или государства".

По замыслу Титова, приемные хабы будут получать деньги от сборов на утилизацию отходов. Они должны будут платить сборщикам мусора за привезенные отходы - более низкий тариф за несортированный мусор и более высокий - за разделенные отходы. Это будет стимулировать сборщиков довозить мусор до свалки и создавать систему раздельного сбора для населения.

Титов предлагает отработать модель раздельного сбора мусора и стимулирования переработки на принципах ГЧП в пилотных регионах.

Стимулы для переработки и покупка вторсырья у населения

Чтобы стимулировать предприятия перейти на новую систему обращения с отходами, эксперты Титова предлагают ввести ряд льгот, отмечается в подготовленных к конференции материалах.

Во-первых, предлагается субсидировать до 0% ставки по кредитам для профильных проектов, входящих в комплекс переработки отходов. Во-вторых, предусмотреть налоговые льготы для предприятий, создающих инфраструктуру переработки и покупающих оборудование для переработки: налоговые каникулы по налогу на имущество и землю для новых компаний, а также нулевую ставку по налогу на прибыль и на упрощенной системе налогообложения на пять лет.

Эксперты также считают необходимым уменьшить для бизнеса сумму налога на прибыль на сумму капитальных вложений в переработку и отменить НДС на продукты, переработанные из отходов.

Наконец, предлагается "наладить систему покупки у населения по установленной для региона цене полезных фракций - стекло, бумага, металлы, пластик и пр.". Это может быть реализовано, например, за счет создания системы налоговых вычетов для граждан, пояснили ТАСС в аппарате омбудсмена.

Также эксперты считают возможным снизить до нуля тариф на вывоз мусора для населения и бизнеса в случае раздельного сбора.

Реформа мусорной отрасли

Реформа отрасли по обращению с отходами началась в РФ 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.