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На марафонах в рамках акции "Вода России" собрали более 1,5 млн мешков мусора

В мероприятии приняли участие около 600 тыс. человек

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Более 1,5 млн мешков с мусором было собрано на марафонах в рамках всероссийской экологической акции "Вода России". Об этом сообщил советник руководителя федерального агентства водных ресурсов Илья Разбаш.

"Та марафонная часть акции, которая проходила с мая по октябрь, позволила собрать более 1,5 млн мешков мусора", - сообщил он на пресс-конференции в среду, уточнив, что в мероприятии приняли участие около 600 тыс. человек, преимущественно молодежь.

С 2019 года акция "Вода России" стала частью федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" (входит в нацпроект "Экология"). К концу 2024 года планируется расчистить 15,2 тыс. га рек, озер и водохранилищ.

По данным Минприроды России, рекордное число волонтеров приняло участие в акции в 2018 году: около 1,8 млн человек очистили 5,3 тыс. водоемов в 85 регионах страны. Также был установлен рекорд по количеству собранного мусора - 1,7 млн мешков.

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