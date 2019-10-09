Генпрокуратура выскажет свою позицию по иску футболиста Алдонина к МВД на 47 млн руб.

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Прокуратура 23 октября выскажет свою позицию по иску бывшего футболиста сборной России Евгения Алдонина с просьбой взыскать с МВД РФ более 47 млн руб. за некачественное расследование дела о мошенничестве в банке "Замоскворецкий". Об этом передает корреспондент ТАСС из зала Замоскворецкого суда Москвы.

"Заседание отложено в связи с необходимостью Генпрокуратуры и прокуратура Москвы подготовить свою позицию", - сказал юрист Александр Бурчук, представляющий интересы футболиста.

Также суд отложил решение вопроса об объединении иска Алдонина с аналогичными исками завершивших карьеру футболистов Дмитрия Хохлова, Юрия Никифорова, Андрея Каряки, Дмитрия Кириченко, Дмитрия Сычева как преждевременное.

Дело о хищении в банке "Замоскворецкий"

Обвиняемый по делу о мошенничестве - экс-председатель правления и совладелец банка "Замоскворецкий" Илья Бударин - несколько лет был в розыске как организатор хищения около 2,5 млрд руб. у вкладчиков банка. Позже он был задержан в Москве и арестован, ему предъявлено обвинение в растрате средств банка в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По данным следствия, Бударин с соучастниками организовал похищение денег со счетов вкладчиков для выдачи фиктивных займов физическим лицам по подложным документам. Вместе с футболистами потерпевшим по этому делу признан экс-совладелец одного из крупнейших столичных застройщиков Capital Group Эдуард Берман (у него, по данным следствия, похищено более $25 млн).