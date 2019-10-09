Замглавы МИД КНДР высоко оценил вклад ТАСС в развитие российско-корейской дружбы

ПХЕНЬЯН, 9 октября. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль полагает, что российское информационное агентство ТАСС играет важную роль в углублении российско-корейской дружбы. Такое мнение высокопоставленный дипломат народной республики высказал в среду на встрече с находящейся в Пхеньяне делегацией руководителей российских СМИ, отметив при этом, что только ТАСС удалось дважды получить интервью с бывшим лидером КНДР Ким Чен Иром.

"ТАСС является единственным в мире иностранным информационным агентством, которому наш великий товарищ Ким Чен Ир дважды давал письменное интервью за весь период своей революционной деятельности, в июле 2001 года и в октябре 2011 года", - отметил Им Чхон Иль.

При этом замглавы МИД КНДР отметил, что ТАСС продолжает объективно освещать события в КНДР, выполняя тем самым "важную роль в продолжении традиций дружбы из поколения в поколение, углублении чувства дружбы между двумя странами, а также в укреплении взаимного понимания и духа взаимодействиям между двумя народами".

Делегация руководителей российских СМИ прибыла в Пхеньян в понедельник на переговоры о сотрудничестве с коллегами из КНДР. В ее состав входят глава Роспечати Михаил Сеславинский, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман и первый заместитель главного редактора ТАСС Марат Абулхатин. Во вторник в Пхеньяне состоялись переговоры руководителей ТАСС и Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), в ходе которых Сергей Михайлов и Ким Чан Гван подписали новое соглашение о сотрудничестве ведущих информационных агентств РФ и КНДР.