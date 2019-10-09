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Северный Кавказ

В школах Грозного будут преподавать китайский язык

Учащихся 6-7 классов также планируют научить искусству китайской живописи и каллиграфии

ГРОЗНЫЙ, 9 октября. /ТАСС/. Китайский язык, культуру, искусство и каллиграфию начнут преподавать в трех школах Грозного. Об этом сообщил на своей странице в Instagram министр образования и науки Чечни Исмаил Байханов.

"В целях популяризации китайского языка в Чеченской Республике и повышения качества образования преподавателей иностранных языков в республику приглашены преподаватели китайского языка, проходившие стажировку в Китае", - написал глава ведомства.

По его словам, педагоги планируют также познакомить учащихся 6-7 классов с культурой, традициями и бытом Китая, научить искусству китайской живописи и каллиграфии.

"Число школ, в которых ввели эту дисциплину, стремительно растет, что обусловлено рядом политических и экономических факторов: китайская экономика занимает лидирующие позиции в мире, между Россией и Китаем установились крепкие дружеские отношения, китайский язык на первом месте по количеству говорящих на нем жителей планеты. По мнению учителей китайского языка, его изучение развивает у детей зрительно-слуховое восприятие, образно-ассоциативное мышление, слух и почерк", - добавил Байханов.

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