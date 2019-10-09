Районные власти Петербурга смогут штрафовать организаторов незаконных свалок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Депутаты петербургского парламента в среду приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, в соответствии с которым районные власти смогут привлекать к ответственности организаторов несанкционированных свалок, сообщила пресс-служба комитета по законодательству заксобрания Петербурга.

"Администрации районов Санкт-Петербурга отныне смогут составлять протоколы об административных правонарушениях за организацию несанкционированных свалок", - говорится в сообщении.

За организацию незаконной свалки отходов в настоящее время предусмотрен штраф от 2 до 5 тыс. рублей для граждан, от 20 до 50 тыс. рублей для должностных лиц, от 500 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц.

До этого привлечь к ответственности за организацию несанкционированных свалок могли только сотрудники профильных комитетов городской администрации. Предоставление таких полномочий районным администрациям будет способствовать сокращению появления несанкционированных свалок, считают авторы инициативы.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее выразил поддержку инициативе, что следует из сопроводительных материалов к документу.