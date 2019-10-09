Власти Липецкой области по итогам 2019 года обеспечат жильем 250 детей-сирот

ЛИПЕЦК, 9 октября. /ТАСС/. Власти Липецкой области до конца текущего года обеспечат жильем 250 детей-сирот. Об этом сообщила в среду начальник регионального управления ЖКХ Елена Бадулина, выступая на совещании по этой теме.

"До конца года квартиры получат 190 детей-сирот, таким образом, Липецкая область выполнит показатель 2019 года и обеспечит жильем 250 детей-сирот", - сказала она, отметив, что с начала года ключи от своего жилья уже получили 60 жителей региона, относящихся к данной категории. При этом речь идет как об областном центре, так и городах Данков, Елец, Грязи и Чаплыгин.

В пресс-службе областной администрации ТАСС пояснили, что для увеличения объемов строительства жилья для детей-сирот, на совещании было принято решение о наделении подведомственной комитету ЖКХ учреждению полномочиями выступать заказчиком в части заключения контрактов на выполнение работ по строительству.

"Мы значительно повышаем финансирование и увеличиваем количество приобретенных квартир для того, чтобы в течение нескольких лет ликвидировать или, по крайней мере, серьезно уменьшить ту очередь, которая сегодня есть", - отметил, в свою очередь, глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Он уточнил, что общая сумма средств, направленных на приобретение жилья в 2019 году составляет 471 млн рублей, из которых 420 млн рублей - это средства регионального бюджета и 51 млн рублей - федерального.