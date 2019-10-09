Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Липецкой области по итогам 2019 года обеспечат жильем 250 детей-сирот

С начала года ключи от квартир уже получили 60 сирот

ЛИПЕЦК, 9 октября. /ТАСС/. Власти Липецкой области до конца текущего года обеспечат жильем 250 детей-сирот. Об этом сообщила в среду начальник регионального управления ЖКХ Елена Бадулина, выступая на совещании по этой теме.

"До конца года квартиры получат 190 детей-сирот, таким образом, Липецкая область выполнит показатель 2019 года и обеспечит жильем 250 детей-сирот", - сказала она, отметив, что с начала года ключи от своего жилья уже получили 60 жителей региона, относящихся к данной категории. При этом речь идет как об областном центре, так и городах Данков, Елец, Грязи и Чаплыгин.

В пресс-службе областной администрации ТАСС пояснили, что для увеличения объемов строительства жилья для детей-сирот, на совещании было принято решение о наделении подведомственной комитету ЖКХ учреждению полномочиями выступать заказчиком в части заключения контрактов на выполнение работ по строительству.

"Мы значительно повышаем финансирование и увеличиваем количество приобретенных квартир для того, чтобы в течение нескольких лет ликвидировать или, по крайней мере, серьезно уменьшить ту очередь, которая сегодня есть", - отметил, в свою очередь, глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Он уточнил, что общая сумма средств, направленных на приобретение жилья в 2019 году составляет 471 млн рублей, из которых 420 млн рублей - это средства регионального бюджета и 51 млн рублей - федерального.

Теги
РоссияЛипецкая область
Реклама на ТАСС
Северный Кавказ
В Железноводске в День народного единства пройдет гастрономический праздник
Жители и гости города смогут попробовать национальные блюда народов России, населяющих Кавказ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС