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Северный Кавказ

В Железноводске в День народного единства пройдет гастрономический праздник

Жители и гости города смогут попробовать национальные блюда народов России, населяющих Кавказ

ПЯТИГОРСК, 9 октября. /ТАСС/. Гастрономический праздник "Железное объедение" пройдет в городе Железноводск Ставропольского края в День народного единства, сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

"4 ноября на ставропольском курорте в парке имени Станислава Говорухина пройдет вкусный праздник "Железное объедение". Жители и гости Железноводска смогут отведать национальные блюда народов России, населяющих Кавказ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на празднике можно будет принять участие в "съедобных" викторинах и конкурсах. "Кроме того, в программу праздника включен первый на Кавказских Минеральных Водах гастро-батл, судьями которого выступят жители и гости Железноводска", - отмечается в сообщении.

День народного единства отмечается в России 4 ноября с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году - ключевом событии в истории Смутного времени в России (1598-1613 года). Возглавили народное ополчение земский староста Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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