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Северный Кавказ

Литературную аллею славянского форума "Золотой Витязь" заложат в Пятигорске

Аллею заложат в Комсомольском парке

ПЯТИГОРСК, 9 октября. /ТАСС/. Международный славянский литературный форум "Золотой Витязь" пройдет с 14 по 18 октября в городе Пятигорск Ставропольского края, в ходе которого будет заложена литературная аллея, сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

"С 14 по 18 октября в Пятигорске в рамках юбилейного X Славянского форума искусств "Золотой Витязь" пройдет X Международный славянский литературный форум "Золотой Витязь", посвященный 220-летию со дня рождения Александра Пушкина", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 15 октября в скверах имени Александра Пушкина и Михаила Лермонтова пройдет возложение цветов к памятникам поэтов. Затем в Комсомольском парке будет заложена литературная аллея "Золотого Витязя", где свои именные деревья посадят участники форума. Кроме того, состоится гала-концерт артистов театра и кино. В рамках форума в библиотеках будут организованы встречи известных литераторов с читателями.

"17 октября в Государственном музее-заповеднике Лермонтова "Дом Алябьева" пройдет международный круглый стол "Духовные традиции литературы славянского мира". В Молодежном центре Спасского кафедрального собора состоится лекция в форме видео-презентации актрисы театра и кино, лауреата Государственной премии России Ольги Будиной "Тема "отцов и детей" в последних реалиях мировой политэкономики", - уточнили в администрации.

О форуме

В рамках Х Международного славянского форума искусств "Золотой Витязь" с 14 сентября по 31 октября в Севастополе, Суздале и Москве пройдет форум изобразительных искусств. А с сентября по декабрь в регионах России пройдет музыкальный форум "Золотой Витязь". Юбилейным также станет проведение Х литературного форума "Золотой Витязь", который в этом году состоится (15-18 октября) в Пятигорске.

В 2019 году в адрес оргкомитета X Международного славянского литературного форума "Золотой Витязь" поступило 302 произведения из Москвы, Санкт-Петербурга, регионов РФ и зарубежных стран. К участию в творческом конкурсе допущено 167 произведений, 90 из которых попали в короткий список. По результатам рассмотрения жюри определит победителей и лауреатов форума. Среди участников - лауреатов X литературного форума - выдающиеся славянские литераторы из России, Украины, Белоруссии, Австрии, Сербии, Китая.

Международный форум "Золотой Витязь" объединяет представителей многих видов искусств под девизом "За нравственные идеалы, за возвышение души человека". С 1991 года под эгидой "Золотого витязя" прошло более 70 форумов, включая кинематографический, театральный, литературный, музыкальный, живописи, экологический, а также форум русских боевых искусств.

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