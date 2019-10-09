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Минкомсвязь расширила список территорий Карелии вне зоны приема цифрового сигнала

В списке находятся 315 населенных пунктов
Руководитель радиотелевизионного передающего центра (РТПЦ) Карелии Владимир Большаков, руководитель администрации Главы Карелии Татьяна Игнатьева, замминистра социальной защиты Карелии Алексей Дедков Анастасия Кошелева/ТАСС
Описание
Руководитель радиотелевизионного передающего центра (РТПЦ) Карелии Владимир Большаков, руководитель администрации Главы Карелии Татьяна Игнатьева, замминистра социальной защиты Карелии Алексей Дедков
© Анастасия Кошелева/ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 октября. /ТАСС/. Количество населенных пунктов Карелии в федеральном списке территорий без возможности принять цифровой сигнал для работы телевещания после отключения аналогового эфира увеличилось с 301 до 315. Об этом в среду журналистам рассказал руководитель радиотелевизионного передающего центра (РТПЦ) Карелии Владимир Большаков.

В Карелии переход на цифровое вещание произойдет в завершающую, четвертую, волну. Аналоговый эфир прекратится на территории республики 14 октября.

"Минкомсвязи РФ приняло решение расширить список с 301 до 315 [населенных пунктов]", - сказал Большаков.

Специалисты РТПЦ республики провели дополнительные измерения, увеличив количество точек проверки сигнала в регионе. Выявилось еще 14 территорий, где нет стабильного цифрового сигнала. Это населенные пункты в Лахденпохском, Питкярантском, Олонецком и Суоярвском районах. Как отметил Большаков, около трети жителей этих населенных пунктов все же могут принимать устойчивый сигнал из-за более удачного расположения антенны.

Пока от жителей, проживающих в зоне нестабильного цифрового сигнала, не поступали заявки на оказание помощи в установке спутниковой антенны. В РТПЦ делают вывод, что те, кто находится в сложных условиях по приему цифрового эфирного телевидения, оказались лучше подготовлены к отказу от аналогового эфира.

"Среди этих 315 населенных пунктов больше половины - это те, где никто не прописан. Но мы все равно обращаем на них внимание, так как перед нами поставлена задача - внимательно смотреть, не нуждаются ли люди там в приеме цифрового сигнала, даже если это не места постоянного проживания - например, дачи", - отметил Большаков.

Помощь многодетным и ветеранам

Для жителей Карелии, проживающих в зоне отсутствия цифрового сигнала, власти республики предусмотрели компенсации. На них могут претендовать все без исключения ветераны Великой Отечественной войны, а также малоимущие и многодетные семьи, в которых средний доход на человека не превышает 1,5 прожиточных минимумов - в регионе эта сумма составляет около 20 тыс. рублей. Изначально сумма компенсации за покупку тарелки составляла не более 6 тыс. рублей, но затем размер максимальной выплаты был увеличен до 7 тыс. рублей.

"Мы один из немногих субъектов, который компенсирует не только приобретение самого комплекта спутникового оборудования, но и его установку. Проанализировав, что у нас установка в северных районах республики немножко дороже, чем в центральной части, мы увеличили размер компенсации до 7 тыс. рублей, что полностью покрывает приобретение и установку комплекта спутникового оборудования", - рассказал заместитель министра социальной защиты Карелии Алексей Дедков.

Работа с потенциальными получателями льготы ведется в проактивном режиме, отметил представитель регионального ведомства. Это значит, что специалисты органов социальной защиты совместно с местными властями информируют людей об их праве на компенсацию, используя базы получателей социальной поддержки, которые есть у республиканского министерства. Так, в настоящее время в Карелии есть три ветерана, чьи телевизоры еще не готовы к приему цифрового сигнала.

"Это связано с тем, что они на момент подомового обхода были в лечебном учреждении. К 14 октября их телевизоры будут готовы к переходу на цифровое вещание", - сказал Дедков, добавив, что вернули деньги за цифровое оборудование 206 семей, половина из которых обратились в течение последних двух недель. Обратиться за компенсацией можно будет до конца 2019 года.

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