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В Петергофе из фонтана спасли лису

Животное выпустили на волю за пределами парка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. В государственном музее-заповеднике "Петергоф" из фонтана спасли лису. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"Животное вытащили и выпустили на волю за пределами парка", - рассказали в пресс-службе.

Очевидцы опубликовали в интернете видео, на котором видно, как лиса несколько раз пыталась выбраться из фонтана самостоятельно, а затем мужчина спустился в воду, чтобы выловить ее.

В комментариях пользователи соцсетей предположили, что лиса могла оказаться в воде, охотясь за утками, которые плавают в фонтане.

В пресс-службе "Петергофа" ТАСС пояснили, что спасением животного занимался работник по обслуживанию фонтанов.

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РоссияСанкт-Петербург
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