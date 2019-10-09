В Петергофе из фонтана спасли лису

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. В государственном музее-заповеднике "Петергоф" из фонтана спасли лису. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"Животное вытащили и выпустили на волю за пределами парка", - рассказали в пресс-службе.

Очевидцы опубликовали в интернете видео, на котором видно, как лиса несколько раз пыталась выбраться из фонтана самостоятельно, а затем мужчина спустился в воду, чтобы выловить ее.

В комментариях пользователи соцсетей предположили, что лиса могла оказаться в воде, охотясь за утками, которые плавают в фонтане.

В пресс-службе "Петергофа" ТАСС пояснили, что спасением животного занимался работник по обслуживанию фонтанов.